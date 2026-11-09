Mercedes Juara Dunia Konstruktor Formula 1, Kimi Antonelli Kecewa Finis Posisi Empat

Kimi Antonelli (kiri) rayakan gelar Juara Dunia Konstruktor Formula 1 bersama Mercedes. (Dok. Mercedes)
JawaPos.com - Kimi Antonelli merayakan gelar Juara Dunia Konstruktor Formula 1 2026 yang diraih Mercedes. Gelar tersebut didapatkan setelah balapan di Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace, Brasil, Minggu (8/11/2026).
Melalui sosial media, Kimi Antonelli senang dengan gelar Juara Dunia Konstruktor Formula 1 bersama Mercedes. Namun, dia kecewa harus gagal naik podium setelah finis di posisi kelima.
"Kami adalah juara Konstruktor!! Bukan hasil yang saya inginkan untuk memenangkan gelar konstruktor, kemenangan sudah di depan mata hari ini, sayang sekali dengan hasil akhirnya," tulis Kimi Antonelli di Instagram, Senin (9/11/2026).
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Meskipun demikian, pembalap asal Italia tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah bekerja keras di Mercedes. Berkat kerja keras mereka, Antonelli bisa mewujudkan mimpinya menjadi juara dunia Formula 1.
"Bagaimanapun, saya sangat berterima kasih atas kerja keras seluruh tim. Dari Brackley hingga Brixworth, kemenangan ini untuk kalian semua yang telah bekerja keras dan memberi saya mobil untuk mewujudkan salah satu impian saya," ujar Antonelli.
Menjadi juara konstruktor, tidak membuat Antonelli dan Mercedes puas. Mereka tetap menargetkan kemenangan di tiga balapan terakhir, salah satunya di Sirkuit Las Vegas Strip, Amerika Serikat pada 22 November.
"Saya sangat berterima kasih dan kami akan terus berupaya untuk meraih lebih banyak kemenangan, dimulai dari pertandingan berikutnya. Terima kasih juga kepada semua penggemar Brasil, terima kasih atas dukungan kalian akhir pekan ini yang luar biasa! Sampai jumpa lagi," tutup Kimi Antonelli.
Mercedes menjadi Juara Dunia Konstruktor dengan mengoleksi 652 poin dan mengawinkannya dengan gelar Juara Dunia Kimi Antonelli. Gelar tersebut kembali didapatkan setelah 2021.
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