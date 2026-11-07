George Russell Akhirnya Angkat Suara Usai Kimi Antonelli Amankan Gelar Juara Dunia F1 2026

George Russell (Crash)
JawaPos.com – George Russell akhirnya angkat bicara setelah rekan setimnya di Mercedes, Kimi Antonelli, memastikan gelar juara dunia Formula 1 2026 pada Grand Prix Meksiko.
Dilansir dari laman Crash pada Kamis (5/11), Pembalap asal Inggris tersebut mengungkapkan bahwa musim ini menjadi periode terberat dalam kariernya karena lebih banyak mengalami hari buruk dibandingkan hari baik.
Russell menyebut perjalanan musim 2026 yang awalnya berjalan sesuai harapan berubah menjadi sulit akibat serangkaian nasib buruk dan performa yang mengecewakan.
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Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Russell mengaku musim ini menjadi pengalaman pertama sepanjang kariernya ketika hasil buruk lebih sering dirasakan daripada keberhasilan.
Sejak memenangkan Grand Prix Azerbaijan, ia belum mampu kembali finis di lima besar dan hanya mencatatkan posisi keenam sebagai hasil terbaik, termasuk pada Grand Prix Meksiko.
Russell juga sebelumnya memilih tidak menghadiri tugas media setelah balapan tersebut, sehingga Mercedes harus menanggung denda sebesar 5.000 euro atau sekitar Rp96 juta akibat ketidakhadirannya.
Bos Mercedes, Toto Wolff, mengungkapkan bahwa Russell berada dalam kondisi sangat kecewa setelah balapan di Meksiko dan memahami situasi sulit yang sedang dihadapinya.
Meski demikian, Russell masih memiliki empat balapan tersisa pada musim 2026 untuk memperbaiki hasil dan mengakhiri tahun dengan lebih baik.
Russell juga berpeluang kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia pada musim 2027, ketika tetap menjadi rekan setim Antonelli di Mercedes.
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Jawa Pos
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