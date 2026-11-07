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Penulis: Risma Azzah Fatin
Minggu, 8 November 2026 | 04.43 WIB

Kimi Antonelli Akhirnya Putuskan Pertahankan Nomor Balap 12 Setelah Juara Dunia F1 2026

Kimi Antonelli (Crash) - Image

Kimi Antonelli (Crash)

JawaPos.com – Kimi Antonelli mengonfirmasi akan tetap menggunakan nomor balap 12 untuk mengarungi Formula 1 musim 2027 setelah berhasil meraih gelar juara dunia pertamanya pada Grand Prix Meksiko 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (5/11), Pembalap Mercedes asal Italia tersebut memilih mempertahankan nomor yang telah digunakannya sejak debut di Formula 1 pada 2025, meskipun sebagai juara bertahan ia berhak menggunakan nomor 1.

Keputusan tersebut sekaligus membuat Antonelli berbeda dari sejumlah juara sebelumnya, seperti Max Verstappen dan Lando Norris, yang memilih menggunakan nomor 1 setelah meraih gelar juara dunia.

Antonelli menyebut nomor 12 memiliki makna khusus dalam perjalanan kariernya sehingga tidak ingin menggantinya meskipun telah menjadi juara dunia.

Antonelli juga menganggap mempertahankan nomor tersebut sebagai cara untuk tetap rendah hati dan memulai kembali perjalanan kompetitifnya dengan semangat baru.

Selain alasan emosional, pembalap berusia 20 tahun itu mengaku percaya takhayul karena menganggap nomor 1 tidak pernah membawa keberuntungan dalam perjalanan balapnya.

Keberhasilan Antonelli meraih gelar juara dunia 2026 menjadikannya pembalap termuda dalam sejarah Formula 1 yang memenangkan kejuaraan tersebut pada usia 20 tahun.

Antonelli juga berhasil memecahkan rekor Sebastian Vettel yang sebelumnya menjadi juara dunia termuda sejak 2010, sekaligus mengikuti jejak sejumlah pembalap seperti Lewis Hamilton yang meraih gelar pada musim keduanya.

Sepanjang musim 2026, Antonelli mencatatkan sembilan kemenangan Grand Prix, satu kemenangan Sprint Race di Inggris, serta tujuh podium Grand Prix dan satu podium Sprint Race lainnya.

Editor: Hanny Suwindari
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