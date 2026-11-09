Judoka Indonesia Bawa Pulang Dua Perunggu dari Yordania dan Senegal

Atlet judo Indonesia raih perunggu dari Yordania dan Senegal. (Istimewa)
JawaPos.com - Judoka Indonesia raih dua medali perunggu dari rangkaian kejuaraan di Yordania dan Senegal. Selain itu, tiga atlet Merah Putih juga menembus posisi lima besar.
Prestasi tersebut diraih dalam tiga ajang berbeda yang berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2026.
Lima judoka putri Indonesia yang ambil bagian adalah Hagia Sofya Radityo, Dinny Febriany, Chelsie Tifany Cia, Wenny Luna San Purba, dan Sashenka Cahaya Fatimah.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi pencapaian para atlet.
Apresiasi itu disampaikan di Jakarta, Sabtu (7/11), setelah menerima laporan hasil kejuaraan dari Sekjen PB PJSI Maria Regina Vega.
Sebelumnya, Maria juga menyambut kedatangan para judoka di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (6/11).
“Ini prestasi yang menggembirakan. Saya mengapresiasi perjuangan para atlet, pelatih, dan seluruh tim yang telah bekerja keras membawa nama Indonesia di kejuaraan internasional," kata Maruli Simanjuntak.
"Hasil ini menunjukkan bahwa judoka kita memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat internasional,” kata dia yang juga menjabat Wakil Panglima TNI.
Di Yordania, Hagia Sofya Radityo menjadi penyumbang medali perunggu kelas -48 kilogram putri pada Amman Junior Asian Cup 2026 yang berlangsung 31 Oktober hingga 1 November.
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