Rahmat Erwin Borong 2 Perak dari Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2026, Jalan ke Olimpiade 2028 Terbuka

Rahmat Erwin Abdullah tampil gemilang di Nagoya. Lifter Indonesia itu membukukan angkatan 206 kg pada clean and jerk dan total 366 kg untuk memecahkan dua rekor dunia.
JawaPos.com - Atlet angkat besi Indonesia Rahmat Erwin Abdullah berhasil meraih dua medali perak di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2026 di Ningbo, Tiongkok.
Turun di kelas 75 kg putra, Rahmat mencatat total angkatan 359 kg. Hasil tersebut cukup baginya untuk memboyong membawa pulang dua perak.
Untuk diketahui, Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2026 yang digelar 27 Oktober - 8 November 2026 ini bukan kejuaraan biasa. Kejuaraan tersebut merupakan seri pertama dari 10 rangkaian kualifikasi menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles.
FinVolution Group, mitra resmi Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2026 ini, melalui AdaKami, ingin momen ini tidak berhenti di medali.
Strategic Communication & Brand Lead AdaKami, Jonathan Kriss, menyebut prestasi Erwin adalah hal yang menyatukan masyarakat Indonesia.
"Ajang olahraga internasional seperti ini menyatukan masyarakat Indonesia dalam mendukung para atlet nasional kita, sekaligus menjadi alasan kita untuk merasa bangga atas pencapaian mereka," kata Jonathan.
"Di luar perolehan medali, kami berharap dedikasi, disiplin, dan kegigihan mereka dapat menginspirasi lebih banyak orang dalam mencapai tujuan dan meraih prestasi terbaik," tambahnya.
Dua perak yang diraih Erwin bukan garis finis. Perjalanannya menuju Olimpiade Los Angeles 2028 masih panjang. Masih ada 9 seri kualifikasi lagi menuju Negeri Paman Sam.
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