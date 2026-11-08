PB Djarum Berharap Tunggal Putri Indonesia Akhiri Penantian Juara Dunia Junior

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin (tengah) bersama pebulutangkis peraih gelar juara di ajang Kejuaran Dunia Junior 2026. (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pebulu tangkis binaan PB Djarum membawa nama Indonesia dalam Kejuaraan Dunia Junior 2026 di Kairo.
Radithya Bayu Wardhana yang memenangi tunggal putra dan pasangan Muhammad Luthfi Habibi/Dian Ramadhani Multi memenangi ganda campuran.
Sabtu (7/11), PB Djarum memberikan apresiasi kepada ketiga atlet binaannya tersebut di Super Soccer Arena, Kudus.
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Selain kepada Radithya, Luthfi, dan Dian, apresiasi juga diberikan kepada staf pelatih di belakangnya.
Yakni Eskar Denantara (manajer tim), Wiempie Mahardi (Kepala Pelatih Tunggal Putra), Ihsan Maulana Musthofa (Asisten Pelatih Tunggal Putra), Muhammad Rijal (Kepala Pelatih Ganda Campuran), dan Hendra Mulyono (Asisten Pelatih Ganda Campuran).
"Kami berharap, tahun depan, pada saat yang sama, kami semua bisa melihat ada juara dari tunggal putri, bersama juara di sektor yang lain," sebut Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin.
Maklum, sudah lama belum pernah ada pebulutangkis junior bisa memenangi sektor tunggal putri di dalam ajang Kejuaraan Dunia Junior tersebut.
Yaitu Gregoria Mariska Tunjung yang memenangi ajang itu di edisi 2017, di GOR Among Rogo, Jogjakarta.
Bahkan, bagi pebulu tangkis binaan PB Djarum, kali terakhir dapat memenangi tunggal putri dari Kristin Yunita pada 1992.
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