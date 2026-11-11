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Penulis: Antara
Kamis, 12 November 2026 | 03.11 WIB

Ragnar Oratmangoen Rela Lewatkan Libur demi Timnas Indonesia

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Sesi latihan Timnas Indonesia di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali. (Fikri Yusuf/Antara)

JawaPos.com - Pemain Persib Bandung Ragnar Oratmangoen rela melewatkan libur selama jeda internasional FIFA Matchday demi mengikuti pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia di Bali pada 9-17 November.

Alih-alih merasa terbebani tanpa hari rehat setelah menjalani laga padat bersama Persib, Ragnar justru sangat antusias kembali mengenakan seragam Merah Putih dan berbaur bersama rekan-rekannya di tim nasional.

"Bagi saya pribadi tidak masalah tidak mendapatkan hari libur. Saya senang berada di sini, berkumpul bersama tim, dan berlatih bersama rekan-rekan," kata Ragnar dalam laman I.League dilansir dari Antara, Rabu (11/11).

Ragnar menegaskan siap melahap seluruh program tim nasional.

Soal kondisi fikisnya setelah timnya menjalani 10 laga dalam satu bulan terakhir, pemain berusia 28 tahun itu menegaskan sangat bugar.

Ragnar hanya memainkan tiga pertandingan dalam 10 laga itu karena sempat dibekap cedera.

Selain itu, rotasi pemain Persib juga membuat energinya tetap terisi penuh. 

"Persib juga memiliki banyak pemain yang bisa diturunkan," kata pemain berdarah Maluku itu.

Ragnar menjadi satu-satunya wakil Pangeran Biru yang dipanggil mengikuti TC oleh pelatih John Herdman. 

Untuk TC di fasilitas lapangan latihan Bali United mulai Selasa ini, Herdman memanggil 22 pemain yang kebanyakan nama baru.

Kehadiran Ragnar di Pulau Dewata disambut dengan atmosfer latihan yang sangat positif. 

Dia menilai kelengkapan infrastruktur latihan dan cuaca lokal yang bersahabat sangat mendukung skuad Garuda untuk menggelar latihan berintensitas tinggi.

"Menurut saya ini adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk menjalani sesi latihan berkualitas serta menunjukkan kemampuan kami kepada pelatih," ujar Ragnar.

Sejak debut bersama Indonesia pada Maret 2024 melawan Vietnam, Ragnar sudah 23 kali memainkan laga timnas untuk menyarangkan lima gol dan empat assist.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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persib bandungtimnas indonesiaRagnar Oratmangoen

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