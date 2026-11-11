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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 11 November 2026 | 15.40 WIB

Persib Bandung Jajaki Peluang Kolaborasi dengan Ventforet Kofu, Shohei Matsunaga Hadir

Persib Bandung menerima kunjungan Ventforet Kofu FC, turut hadir Shohei Matsunaga yang pernah memperkuat Persib pada musim 2010/2011. (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung menerima kunjungan Ventforet Kofu FC, turut hadir Shohei Matsunaga yang pernah memperkuat Persib pada musim 2010/2011. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung menerima kunjungan perwakilan klub asal Jepang, Ventforet Kofu FC, di Graha Persib, Jalan Sulanjana No. 17, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membuka peluang kerja sama antara kedua klub pada masa mendatang.

Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat. Kedua pihak berdiskusi mengenai perkembangan sepak bola di Indonesia dan Jepang, serta berbagi pengalaman terkait pengelolaan klub dan pembinaan sepak bola.

Selain mempererat hubungan, pertemuan ini menjadi langkah awal bagi Persib untuk memperluas jejaring dengan klub-klub luar negeri. Pertukaran informasi dan pengalaman dinilai penting untuk mendukung pengembangan organisasi maupun sepak bola secara keseluruhan.

Perwakilan Kedua Klub Hadir dalam Pertemuan

Persib Bandung diwakili Vice President of Commercial Budi Ulia, Head of Communications Adhi Pratama, Brand Custodian and Community Relations Giovitano, serta Technical Liaison Manager Aun Rahman.

Sementara itu, rombongan Ventforet Kofu FC terdiri dari Head of Ventforet Yamanashi Sports Club Inc. Koji Takahara, Corporate Sales Department Deputy Manager Global Business Department Hiroki Sasaki, dan Sports and Business Development Manager Shohei Matsunaga.

Budi Ulia menyambut baik kedatangan perwakilan klub Jepang tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk saling mengenal sekaligus menjajaki kemungkinan kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bersama.

Budi mengatakan, Persib terbuka terhadap berbagai peluang kerja sama. Meski demikian, setiap rencana membutuhkan komunikasi dan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diwujudkan.

Shohei Matsunaga Kembali ke Bandung

Ada sosok yang cukup akrab bagi Bobotoh dalam rombongan Ventforet Kofu FC. Dia adalah Shohei Matsunaga, mantan pemain asal Jepang yang pernah memperkuat Persib Bandung pada kompetisi Super League 2010/2011.

Matsunaga kemudian kembali mengenakan seragam Maung Bandung pada Liga 1 2017. Kehadirannya di Graha Persib pun menjadi momen tersendiri karena ia kembali bertemu dengan klub dan lingkungan yang pernah menjadi bagian dari perjalanan kariernya di Indonesia.

Editor: Hendra
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Sumber: PERSIB
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