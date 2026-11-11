PSPS Pekanbaru Puncaki Grup A, Antonio Gamaroni Ungkap Kunci Keberhasilan Tim

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru menutup putaran pertama Grup A Championship 2026/27 dengan hasil positif. Askar Bertuah berhasil menempati puncak klasemen sementara setelah melewati sembilan pertandingan dengan catatan tujuh kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Pencapaian tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi putaran kedua kompetisi. Konsistensi permainan sepanjang putaran pertama membuat tim berjuluk Askar Bertuah itu mampu bersaing di papan atas Grup A.

Pemain PSPS Pekanbaru, Antonio Gamaroni, mengaku bersyukur atas pencapaian timnya. Menurutnya, perjalanan selama sembilan pertandingan tidak berjalan mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, tetapi seluruh pemain mampu melewatinya dengan saling memberikan dukungan.

Kebersamaan Jadi Kekuatan PSPS Gamaroni menilai kebersamaan menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan PSPS mengakhiri putaran pertama di posisi teratas. Hubungan antarpemain yang semakin dekat membuat mereka bisa saling menguatkan, terutama ketika menghadapi situasi sulit dalam pertandingan.

Hal itu terlihat saat PSPS menghadapi PSGC Ciamis pada 7 November 2026. Dalam pertandingan tersebut, Askar Bertuah sempat tertinggal lebih dahulu sebelum akhirnya membalikkan keadaan dan menang dengan skor 2-1.

Menurut Gamaroni, kemenangan tersebut menunjukkan kuatnya mental dan kebersamaan yang telah terbentuk di dalam tim. Para pemain tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi tekanan setelah kebobolan lebih dahulu.

"Dan yang paling penting karena kami sudah seperti keluarga, itu sebabnya kami selalu bersama," tutur Gamaroni.

Ia menjelaskan, suasana kekeluargaan membuat setiap pemain memiliki rasa saling percaya. Mereka tidak hanya bekerja untuk kepentingan masing-masing, tetapi juga berusaha mendukung rekan setim agar bisa tampil maksimal.

Chemistry yang terbangun di dalam skuad juga membantu PSPS menjaga semangat ketika menghadapi pertandingan yang tidak berjalan sesuai harapan. Setiap pemain berusaha memotivasi satu sama lain untuk bangkit dan tetap fokus hingga pertandingan berakhir.