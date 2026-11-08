Mufli Hidayat Ceritakan Kronologi Setelah Terlibat Pertikaian dengan Hugo Samir 

JawaPos.com-Mufli Hidayat terlibat pertikaian dengan Hugo Samir saat laga imbang Borneo FC vs PSM Makassar di pekan kesembilan Super League, Sabtu (7/11/2026). Akibatnya, dia mendapatkan kartu merah pada menit ke-64.

Melalui sosial media, Mufli Hidayat meminta maaf kepada skuad dan suporter PSM Makassar atas perilakunya di laga melawan Borneo FC. Pemain 21 tahun tersebut juga menjelaskan kronologi pertikaiannya dengan Hugo Samir.

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada tim dan seluruh pendukung PSM Makassar atas kartu merah yang saya terima pada pertandingan sore ini. Namun melalui unggahan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada hal yang perlu diketahui sebelum orang menilai kejadian ini," tulis Mufli Hidayat di Instagram, Sabtu (7/11/2026).

Dalam penjelasannya, Mufli mengaku mendapatkan hinaan verbal dari Hugo Samir. Dalam tinjauan VAR, mereka memang terlibat adu mulut hingga Mufli mendorong Hugo hingga jatuh.

Hinaan verbal dari Hugo Samir kepada mendiang ayah, membuat Mufli terpancing emosinya. Menurutnya, itu bukan merupakan bentuk provokasi tapi pelecehan kepada keluarga.

"Saya mendapat hinaan verbal (verbal abuse) yang menyerang nama baik keluarga saya, dengan menyinggung almarhum bapak saya dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Bagi saya, itu bukan lagi sekadar psywar atau provokasi dalam sepakbola. Tapi merupakan bentuk pelecehan terhadap keluarga dan melewati batas rasa hormat sebagai manusia dan pemain sepakbola profesional," jelas Mufli Hidayat.

Mantan pemain Timnas Indonesia U-19 tersebut berharap penjelasannya bisa memperjelas penyebab emosinya memuncak. Mufli akan mengambil banyak pembelajaran dan berharap rasa saling menghormati di sepak bola harus terus dijunjung tinggi.

"Saya berharap penjelasan ini bisa memberikan gambaran yg utuh dalam menilai situasi yg terjadi. Jangan sampai penghinaan terhadap keluarga, bahkan terhadap orang tua yang sudah tiada, terus menerus dibiarkan dan dianggap hal yg lumrah," ujar Mufli.