Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 8 November 2026 | 14.45 WIB

Mufli Hidayat Ceritakan Kronologi Setelah Terlibat Pertikaian dengan Hugo Samir 

Pemain PSM Makassar Mufli Hidayat. (Istimewa) - Image

Pemain PSM Makassar Mufli Hidayat. (Istimewa)

JawaPos.com-Mufli Hidayat terlibat pertikaian dengan Hugo Samir saat laga imbang Borneo FC vs PSM Makassar di pekan kesembilan Super League, Sabtu (7/11/2026). Akibatnya, dia mendapatkan kartu merah pada menit ke-64. 

Melalui sosial media, Mufli Hidayat meminta maaf kepada skuad dan suporter PSM Makassar atas perilakunya di laga melawan Borneo FC. Pemain 21 tahun tersebut juga menjelaskan kronologi pertikaiannya dengan Hugo Samir. 

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada tim dan seluruh pendukung PSM Makassar atas kartu merah yang saya terima pada pertandingan sore ini. Namun melalui unggahan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada hal yang perlu diketahui sebelum orang menilai kejadian ini," tulis Mufli Hidayat di Instagram, Sabtu (7/11/2026). 

Dalam penjelasannya, Mufli mengaku mendapatkan hinaan verbal dari Hugo Samir. Dalam tinjauan VAR, mereka memang terlibat adu mulut hingga Mufli mendorong Hugo hingga jatuh. 

Hinaan verbal dari Hugo Samir kepada mendiang ayah, membuat Mufli terpancing emosinya. Menurutnya, itu bukan merupakan bentuk provokasi tapi pelecehan kepada keluarga. 

"Saya mendapat hinaan verbal (verbal abuse) yang menyerang nama baik keluarga saya, dengan menyinggung almarhum bapak saya dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Bagi saya, itu bukan lagi sekadar psywar atau provokasi dalam sepakbola. Tapi merupakan bentuk pelecehan terhadap keluarga dan melewati batas rasa hormat sebagai manusia dan pemain sepakbola profesional," jelas Mufli Hidayat

Mantan pemain Timnas Indonesia U-19 tersebut berharap penjelasannya bisa memperjelas penyebab emosinya memuncak. Mufli akan mengambil banyak pembelajaran dan berharap rasa saling menghormati di sepak bola harus terus dijunjung tinggi. 

"Saya berharap penjelasan ini bisa memberikan gambaran yg utuh dalam menilai situasi yg terjadi. Jangan sampai penghinaan terhadap keluarga, bahkan terhadap orang tua yang sudah tiada, terus menerus dibiarkan dan dianggap hal yg lumrah," ujar Mufli. 

"Semoga kejadian ini menjadi  pembelajaran buat kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Sepak bola boleh keras, persaingan boleh panas, tetapi rasa hormat dan respek tetap harus dijaga dan dijunjung tinggi," tutup Mufli. 

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
APPI Bongkar Tunggakan Gaji Ratusan Pemain, Sriwijaya FC hingga PSM - Image
Sepak Bola Indonesia

APPI Bongkar Tunggakan Gaji Ratusan Pemain, Sriwijaya FC hingga PSM

Minggu, 8 November 2026 | 04.40 WIB

Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar di BRI Super League: Duel Ketat Dua Tim yang Butuh Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar di BRI Super League: Duel Ketat Dua Tim yang Butuh Poin

Sabtu, 7 November 2026 | 14.08 WIB

Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar: Juku Eja Curi Poin di Segiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar: Juku Eja Curi Poin di Segiri

Sabtu, 7 November 2026 | 13.55 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore