Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar di BRI Super League: Duel Ketat Dua Tim yang Butuh Poin

JawaPos.com - Borneo FC akan menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/11/2026) sore, mulai pukul 15.30 WIB.

Duel kedua tim diperkirakan berjalan menarik karena Borneo FC maupun PSM Makassar sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. Keduanya juga memiliki perolehan angka yang sama setelah menjalani delapan pertandingan.

PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-12 dengan koleksi sembilan poin. Sementara itu, Borneo FC menempati posisi ke-13 dengan jumlah poin serupa. Pesut Etam harus berada satu tingkat di bawah Juku Eja karena kalah dalam produktivitas gol.

Situasi tersebut membuat pertandingan di Samarinda menjadi kesempatan penting bagi kedua kesebelasan. Kemenangan tidak hanya akan memberikan tambahan tiga poin, tetapi juga membantu mereka menjauh dari persaingan di papan bawah klasemen.

Borneo FC tentu memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Stadion Segiri diharapkan menjadi tempat bagi Pesut Etam untuk kembali menemukan permainan terbaik setelah melewati beberapa pertandingan yang kurang memuaskan.

Performa tim asuhan Mauro Jeronimo memang belum sepenuhnya konsisten di kompetisi domestik. Dalam tiga pertandingan terakhir BRI Super League, Borneo FC menelan dua kekalahan, masing-masing ketika menghadapi PSIM Yogyakarta dan Java United. Kedua pertandingan tersebut berakhir dengan skor identik 1-2.

Hasil itu menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki oleh Borneo FC. Apalagi, mereka sebenarnya memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan variasi dalam membangun serangan. Namun, kemampuan menciptakan peluang belum sepenuhnya diikuti penyelesaian akhir yang efektif.

Salah satu persoalan yang terlihat dari perjalanan Borneo FC musim ini adalah produktivitas gol. Dari delapan pertandingan yang sudah dimainkan, mereka baru mengoleksi tujuh gol.