APPI Bongkar Tunggakan Gaji Ratusan Pemain, Sriwijaya FC hingga PSM

JawaPos.com - Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia (APPI) mengungkap persoalan tunggakan hak pemain yang masih membayangi klub-klub sepak bola Indonesia menjelang bergulirnya Liga Nusantara 2026/2027 pada 13 November.

Sebanyak 114 pemain di kompetisi Liga Nusantara tercatat belum memperoleh penyelesaian hak dengan nilai tunggakan mencapai Rp 4,46 miliar.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena sejumlah klub masih belum menyelesaikan kewajiban, bahkan setelah muncul putusan dari lembaga penyelesaian sengketa sepak bola.

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Persoalan ini juga menjangkau klub Super League, Championship, hingga Liga 4, dengan ratusan pemain menghadapi ketidakpastian pembayaran gaji maupun kompensasi kontrak.

Berapa Besar Tunggakan Klub Sepak Bola Indonesia? Berdasar pembaruan data APPI, tunggakan di Liga Nusantara melibatkan 114 pemain dengan nilai Rp 4.459.017.592 serta USD 13.329,4.

Sementara itu, Championship mencatat tunggakan terhadap 51 pemain senilai Rp 3.934.387.614, sedangkan Super League melibatkan lima pemain dengan nilai Rp 1.165.000.000 dan USD 34.000.

Persoalan serupa terjadi di Liga 4 dengan jumlah pemain terdampak lebih besar, yakni 128 orang.

Total tunggakan pada kompetisi tersebut mencapai Rp 5.042.804.440 ditambah USD 14.000, memperlihatkan persoalan pembayaran hak pemain tersebar di berbagai tingkatan kompetisi.