Persebaya Keok di Tangan PSM Makassar, Bernardo Tavares Hadapi Dilema Rotasi Pemain

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan pertama di BRI Super League 2026/2027 setelah takluk 0-1 dari PSM Makassar pada pekan keenam.

Hasil ini menjadi catatan penting bagi pelatih Bernardo Tavares yang harus mengatur kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan sepanjang Oktober.

Bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10), Persebaya menghadapi tantangan tersendiri. Selain perjalanan jauh, tim berjuluk Bajul Ijo itu memiliki waktu pemulihan lebih singkat dibandingkan PSM Makassar.

PSM terakhir bermain pada 16 Oktober, sedangkan Persebaya baru menjalani pertandingan pada 18 Oktober.

Kondisi tersebut membuat Tavares memilih melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran pemain yang sebelumnya mendapatkan banyak menit bermain.

Keputusan itu sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk menunjukkan kemampuan. Namun, perubahan komposisi belum mampu membuat Persebaya tampil maksimal sepanjang pertandingan.

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Pada babak pertama, kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Persebaya belum mampu memaksimalkan penguasaan bola untuk menghasilkan ancaman serius ke gawang tuan rumah.

PSM sempat mendapatkan peluang ketika bek tengah Persebaya, Risto, terpeleset sehingga pemain lawan memiliki ruang untuk melepaskan tembakan.