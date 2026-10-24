Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18.28 WIB

Persebaya Keok di Tangan PSM Makassar, Bernardo Tavares Hadapi Dilema Rotasi Pemain

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Persebaya Surabaya baru meraih dua kemenangan dalam enam laga Super League 2026–2027. Bonek mulai realistis melihat peluang juara Green Force. (Rizal Hanafi/Antara) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Persebaya Surabaya baru meraih dua kemenangan dalam enam laga Super League 2026–2027. Bonek mulai realistis melihat peluang juara Green Force. (Rizal Hanafi/Antara)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan pertama di BRI Super League 2026/2027 setelah takluk 0-1 dari PSM Makassar pada pekan keenam.

Hasil ini menjadi catatan penting bagi pelatih Bernardo Tavares yang harus mengatur kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan sepanjang Oktober.

Bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10), Persebaya menghadapi tantangan tersendiri. Selain perjalanan jauh, tim berjuluk Bajul Ijo itu memiliki waktu pemulihan lebih singkat dibandingkan PSM Makassar.

PSM terakhir bermain pada 16 Oktober, sedangkan Persebaya baru menjalani pertandingan pada 18 Oktober.

Kondisi tersebut membuat Tavares memilih melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran pemain yang sebelumnya mendapatkan banyak menit bermain.

Keputusan itu sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk menunjukkan kemampuan. Namun, perubahan komposisi belum mampu membuat Persebaya tampil maksimal sepanjang pertandingan.

Pada babak pertama, kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Persebaya belum mampu memaksimalkan penguasaan bola untuk menghasilkan ancaman serius ke gawang tuan rumah.

PSM sempat mendapatkan peluang ketika bek tengah Persebaya, Risto, terpeleset sehingga pemain lawan memiliki ruang untuk melepaskan tembakan.

Beruntung, Reza masih mampu menghalau bola dan membuat PSM hanya mendapatkan sepak pojok.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen - Image
Sepak Bola Indonesia

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14.32 WIB

Wajib Menang Lawan Madura United! Francisco Rivera Minta Persebaya Perbaiki Permainan - Image
Sepak Bola Indonesia

Wajib Menang Lawan Madura United! Francisco Rivera Minta Persebaya Perbaiki Permainan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14.23 WIB

Debut Starter di Persebaya Surabaya, Berikut Statistik Ricky Pratama dan Syahrul Lasinari - Image
Sepak Bola Indonesia

Debut Starter di Persebaya Surabaya, Berikut Statistik Ricky Pratama dan Syahrul Lasinari

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02.32 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore