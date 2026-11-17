JawaPos.com - Florian Wirtz puas dengan performa timnas Jerman saat membungkam timnas Belanda di pertandingan keenam UEFA Nations League.

Laga yang berakhir dengan skor 5-0 tersebut dimainkan di Olympiastadion, Selasa (17/11).

Performa timnas Jerman menurut Florian Wirtz sangat memuaskan. Dia ingin performa tersebut terus dipertahankan.

"Ini adalah cara yang tepat untuk mengakhiri tahun, dan kami sangat senang. Kami sekarang ingin melanjutkan seperti ini," ujar Florian Wirtz.

"Kami telah membuat kemajuan besar sebagai sebuah tim, dan sangat menyenangkan bermain dengan tim ini," kata Florian Wirtz kepada ARD yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (17/11).

Gelandang Liverpool tersebut merasa laga berjalan sedikit lebih mudah ketika memasuki babak kedua.

Wirtz juga berharap permainan timnas Jerman bisa menyenangkan para suporter.

"Kami berharap dapat membuat pertandingan ini menyenangkan bagi para penggemar untuk ditonton, ini juga sangat menyenangkan bagi kami, terutama di babak kedua," ungkap Florian Wirtz.

"Kami harus bekerja keras dan menempuh jarak yang jauh di babak pertama, sementara babak kedua sedikit lebih mudah karena kami memiliki lebih banyak ruang," terang Florian Wirtz.

Brace berhasil dicatatkan Florian Wirtz pada laga tersebut. Dua gol untuk timnas Jerman dicetak pada menit ke-60 dan 71 yang membuatnya mengoleksi empat gol di UEFA Nations League.

Jurgen Klopp kembali memasang Wirtz sebagai gelandang serang sejak awal pertandingan.

Secara statistik permainan yang melansir Fotmob, dia melepaskan dua tendangan ke arah gawang yang semuanya menjadi gol.

Kemenangan melawan Belanda, membuat Jerman menempati posisi puncak klasemen Grup 2 UEFA Nations League.