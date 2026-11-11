Janice Akui Musim 2026 Tak Mudah: Target Peringkat 30, Kini Finis di Peringkat 60

JawaPos.com - Air mata Janice Tjen menetes saat menyampaikan pidato seusai final Chennai Open 2026, Senin (9/11). Dia tak kuasa menahan haru ketika mengucapkan terima kasih kepada pelatihnya, Chris Bint.

“Terima kasih banyak telah percaya kepada saya dan terus mempercayai saya,” kata Janice setelah kalah dari Magda Linette 7-5, 1-6, 4-6 dalam final di SDAT Tennis Stadium, Chennai, India. Pertandingan yang semula digelar Minggu itu, ditunda sehari akibat hujan dan kualitas udara yang memburuk saat perayaan Diwali.

Setelah mengatur emosi, Janice kemudian melanjutkan pidatonya. “Tahun ini bukanlah tahun yang mudah, tetapi terima kasih banyak sudah tetap mendampingi saya di turnamen ini. Dan terima kasih banyak juga untuk keluarga saya,” lanjutnya.

Chennai Open menjadi penutup rangkaian WTA Tour Janice tahun ini. Dia gagal mempertahankan gelar yang diraih pada edisi 2025. Kekalahan itu sekaligus memperpanjang penantian petenis 24 tahun tersebut untuk meraih gelar tunggal WTA Tour keduanya. Dua gelar WTA Tour Janice tahun ini seluruhnya diraih di nomor ganda.

Janice pun dipastikan mengakhiri musim di posisi ke-60 dunia sektor tunggal. Capaian itu masih jauh dari target awal. Pada November tahun lalu, dia berharap bisa menembus peringkat 20 atau 30 dunia pada musim pertamanya menjalani kalender penuh WTA.

Meski begitu, Janice menyampaikan pesan kepada pendukungnya di Indonesia. “Terima kasih banyak untuk support-nya tahun ini. Mungkin hasil tahun ini belum mencapai ekspektasi, tapi semoga kedepannya tetap dukung aku dan bisa memberikan hasil yang terbaik,” harapnya.

Prestasi Janice Tjen Sepanjang 2026 Ganda Putri

WTA 250 Hobart International (Januari 2026): Juara bersama petenis asal Polandia, Katarzyna Piter.

WTA 250 Japan Open (Oktober 2026): Juara bersama petenis Australia, Storm Hunter.

WTA 250 Guangzhou Open (Oktober 2026): Tembus semifinal saat duet dengan Venus Williams