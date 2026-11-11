Aston Villa Perpanjang Kontrak Lindelof hingga 2028

JawaPos.com - Klub Liga Inggris Aston Villa resmi memperpanjang kontrak bek tim nasional Swedia Victor Lindelof selama satu tahun sehingga pemain berusia 32 tahun itu akan bertahan hingga musim panas 2028.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, Aston Villa mengumumkan pada Selasa (10/11) bahwa manajemen telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Lindelof yang sebelumnya berlaku hingga 2027.

"Tentu saja saya sangat senang. Saya benar-benar menikmati waktu saya di sini sejak pertama kali menandatangani kontrak, dan memperpanjangnya terasa luar biasa. Saya sangat bahagia di sini," ujar Lindelof.

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Pemain yang bergabung dengan Aston Villa pada 2025 itu telah menjadi salah satu andalan di lini pertahanan tim asuhan Unai Emery.

Sejak bergabung dengan klub berjuluk The Villans tersebut, Lindelof telah mencatatkan 43 penampilan di semua kompetisi.

Pada musim pertamanya, Lindelof turut membantu Aston Villa menjuarai Liga Europa 2025/2026 setelah mengalahkan SC Freiburg dengan skor 3-0 pada pertandingan final di Istanbul.

Memasuki musim 2026/2027, Lindelof terus mendapat kepercayaan dari Emery dan belum melewatkan satu menit pun pertandingan Aston Villa di Liga Inggris maupun Liga Champions.

Kapten tim nasional Swedia itu juga mengungkapkan bahwa Emery menjadi salah satu alasan dirinya merasa nyaman dan ingin melanjutkan karier bersama Aston Villa.

Menurut Lindelof, Emery merupakan pelatih yang memiliki tuntutan tinggi dan mampu mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain.

Ia mengaku menikmati kesempatan bekerja bersama pelatih asal Spanyol tersebut karena mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai perannya di lapangan.

Selain memberikan kontribusi dalam pertandingan, Lindelof berupaya membantu perkembangan pemain muda Aston Villa dengan membagikan pengalaman yang dimilikinya.