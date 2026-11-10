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Penulis: Dinarsa Kurniawan
Selasa, 10 November 2026 | 14.03 WIB

Van Dijk-Brobbey Dipastikan Absen pada Jeda Internasional November

Kapten timnas Belanda Virgil van Dijk. (Dok. Virgil van Dijk) - Image

Kapten timnas Belanda Virgil van Dijk. (Dok. Virgil van Dijk)

JawaPos.com - Virgil van Dijk dan Brian Brobbey dipastikan absen membela timnas Belanda untuk pertandingan internasional pada November.

Keduanya dicoret dari skuad karena mengalami masalah kebugaran seusai memperkuat klub masing-masing pada akhir pekan.

Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) mengumumkan pencoretan tersebut yang dikutip Goal pada Senin (9/11). Keputusan itu membuat skuad asuhan Xavi Hernandez hanya menyisakan 23 pemain untuk menghadapi dua pertandingan terakhir fase grup UEFA Nations League.

Van Dijk sebelumnya tampil penuh selama 90 menit saat Liverpool mengalahkan Crystal Palace dengan skor 3-1 di kandang lawan. Sementara itu, Brobbey turut berkontribusi dalam kemenangan Sunderland 1-0 atas Chelsea. Namun, penyerang tersebut harus meninggalkan lapangan lebih awal.

Pencoretan ini menjadi pukulan tersendiri bagi Belanda. Van Dijk merupakan salah satu pemain senior sekaligus andalan di lini belakang De Oranje. Bek Liverpool tersebut kini telah mengoleksi tepat 100 penampilan bersama tim nasional.

Sementara itu, Brobbey sudah mencatatkan 17 penampilan bersama Belanda. Penyerang Sunderland tersebut juga sempat mengalami masalah cedera pada periode pertandingan internasional sebelumnya.

Pelatih Xavi memutuskan tidak memanggil pemain pengganti untuk mengisi posisi Van Dijk dan Brobbey. Dengan demikian, Memphis Depay dan Wout Weghorst, yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar pemanggilan pada Jumat (6/11) juga tidak akan bergabung dengan pemusatan latihan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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