PSG Kalahkan Barcelona, Desire Doue Puji Kekompakan Pemain

JawaPos.com - Desire Doue memuji kekompakan pemain PSG yang berhasil mengalahkan Barcelona di pertandingan ketiga Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 4-2 tersebut dimainkan di Parc des Princes, Rabu (21/10/2026).

Para pemain PSG menunjukkan kerja kerasnya saat mengalahkan Barcelona, meski sempat ditahan imbang 2-2.

Sebagai pemain, Desire Doue memuji kekompakan rekan setimnya.

"Kita harus menyoroti kemenangan ini bukan hanya karena saya, melainkan hasil kerja keras seluruh tim. Cara para pemain bertahan, gelandang, dan penyerang kami bekerja sungguh luar biasa. Kami semua telah menjalankan tugas dengan baik hari ini," kata Desire Doue yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (21/10/2026).

Penyerang 21 tahun tersebut mencetak gol pembuka PSG menit ke-38. Doue sangat senang dengan golnya itu dan ingin terus memberikan kontribusi untuk timnya.

"Kami harus menang. Malam ini dan kami berhasil melakukannya, jadi kami sangat senang. Saya terus berkembang, terus membantu tim. Hal terpenting bagi saya adalah membantu tim, dan sebagai penyerang saya ingin melakukan itu dengan mencetak gol dan memberikan assist. Terkadang saya berhasil melakukannya. Jika tidak, saya membantu tim dengan cara lain," ujar pemain timnas Prancis tersebut.

Saat laga menjadi 2-2, Doue tetap yakin bahwa PSG masih memiliki peluang untuk menang. Sebab, mereka memiliki pemain berkualitas yang terbukti bisa unggul menjelang laga berakhir lewat gol dari Vitinha dan Fabian Ruiz.

"Kami tidak pernah merasa tidak berdaya, atau merasa kalah dengan cara apa pun. Kami selalu tahu ada peluang selama peluit akhir belum berbunyi. Kami akan terus menciptakan bahaya, mempertahankan kualitas kami, dan tetap berpegang pada rencana permainan kami. Kami tahu kami bisa mencetak gol kapan saja," pungkas Desire Doue.

Luis Enrique memainkan Doue sebagai starter dan menempati posisi sayap kanan. Dia bermain 78 menit dengan mencetak satu gol dan assist untuk gol Lucas Hernandez.