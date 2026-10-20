Prediksi Skor Wolverhampton vs Portsmouth: Mampukah Tuan Rumah Putus Catatan Buruk

Wolverhampton Wanderers akan menjamu Portsmouth dalam lanjutan Championship. (wolves) JawaPos.com - Wolverhampton Wanderers atau Wolves akan menjamu Portsmouth dalam lanjutan Championship 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Molineux pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 01.45 WIB. Tuan rumah berpeluang melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan pada laga sebelumnya.

Wolves datang dengan kepercayaan diri lebih baik setelah mengalahkan Burnley dengan skor 2-1. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan César Peixoto untuk kembali mengamankan tiga poin, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, Wolves tetap perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan. Produktivitas gol yang belum konsisten menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan jika ingin mengendalikan pertandingan melawan Portsmouth.

Dalam enam pertandingan terakhir, Wolves mencetak lima gol dan kebobolan enam kali. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa lini serang mereka belum cukup tajam, sementara pertahanan juga masih perlu tampil lebih disiplin untuk mengurangi peluang lawan.

Di sisi lain, Wolves memiliki modal yang cukup menjanjikan ketika bermain di Molineux. Mereka tidak terkalahkan dalam empat pertandingan kandang terakhir di kompetisi liga. Catatan ini bisa menjadi dorongan tambahan bagi skuad Peixoto untuk tampil lebih berani sejak menit awal.

Portsmouth tentu tidak datang hanya untuk bertahan. Tim besutan John Mousinho tersebut juga membawa hasil positif setelah mengalahkan Norwich City dengan skor 1-0. Gol Marko Milovanović pada menit ke-51 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.