JawaPos.com - PT Java Fortis Corporindo resmi memulai pembangunan Jombang Industrial Estate melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) bersama Pemkab Jombang, di Jalan Raya Kabuh-Tapen, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Jumat (20/11).

Groundbreaking tersebut turut dihadiri Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid, Dandim 0814 Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang Anas Burhani, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur Dyah Wahyu Ermawati.

Hadir pula Direktur Utama PT Java Fortis Corporindo Cornelis Paul Tehusijarana, Direktur PT Java Fortis Corporindo Yushe Marleyna, Direktur Utama PT Jawa Pos Kristianto Indrawan, Direktur Utama PT Jawa Pos Koran Leak Kustiyo, Direktur Jawa Pos Radar Jombang M. Nur Kholis, beserta jajaran direksi Jawa Pos Group.

Direktur Utama PT Java Fortis Corporindo Cornelis Paul Tehusijarana mengatakan, pembangunan Jombang Industrial Estate bukan sekadar menyediakan lahan bagi kegiatan industri dan investasi. Lebih dari itu, perusahaan berharap keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat sekitar.

"Jombang Industrial Estate ini bukan semata-mata tentang membangun kawasan industri, tetapi juga menyediakan infrastruktur dan lahan bagi kegiatan investasi. Kami memiliki harapan besar agar kehadiran kawasan industri ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Jombang, khususnya masyarakat di sekitar kawasan," ujarnya.

Bupati Jombang Warsubi dan Wabup Slmanudin Yazid (lima dan enam dari kanan) foto bersama jajaran direksi Jawa Pos Group beserta undangan yang hadir dalam ground breaking Jombang Industrial Estate (20/11). (Sofan Kurniawan/Jawa Pos Radar Mojokerto)

Kawasan industri tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Jombang. Selain membuka peluang investasi, pengembangan kawasan ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.

Menurut dia, Kabupaten Jombang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal itu didukung letak geografis yang strategis, infrastruktur, sumber daya daerah, serta produktivitas masyarakat.

Dia menyebut, pembangunan kawasan industri tersebut telah melalui sejumlah tahapan perencanaan, kajian, koordinasi, serta pemenuhan persyaratan perizinan. Di antaranya penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), persetujuan analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga persyaratan tata ruang, drainase, pengendalian banjir, dan persetujuan bangunan gedung.

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Paul juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Jombang, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat yang telah mendukung persiapan pembangunan kawasan industri tersebut.

"Kami berharap pertumbuhan kawasan industri ini nantinya bisa berjalan beriringan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Jombang. Baik melalui kesempatan kerja, peluang usaha, maupun tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi mengatakan, pembangunan Jombang Industrial Estate menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam menghadirkan investasi produktif. Keberadaan kawasan industri diharapkan mampu membuka kesempatan kerja sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Dia menyebut, pengembangan kawasan industri tersebut telah sejalan dengan arah penataan ruang Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021–2041.

Pemkab Jombang, lanjut Warsubi, turut memberikan dukungan dan fasilitasi sesuai kewenangan. Di antaranya percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta koordinasi dan pengusulan pengeluaran rencana lokasi pengembangan kawasan industri dari peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada instansi berwenang.

"Awal mula kami mengundang Java Fortis terkait pengembangan kawasan industri ini pada Juli 2025, saat awal kami menjabat. Kami berharap kawasan industri ini segera dibangun untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan," kata Warsubi.

Bupati Jombang Warsubi. (Sofan Kurniawan/Jawa Pos Radar Mojokerto)

Menurutnya, salah satu keunggulan lokasi kawasan industri di Kecamatan Kabuh adalah aksesibilitas menuju sejumlah pusat ekonomi. Jaraknya dengan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sekitar 68 kilometer. Selain itu, kawasan tersebut juga memiliki akses melalui jalan tol Gedeg maupun Tembelang.

Warsubi mengungkapkan, pengembangan kawasan industri yang saat ini disiapkan seluas sekitar 150 hektare berpotensi diperluas hingga 400 hektare. Menurutnya, wilayah Kabuh masih memiliki sejumlah lahan yang berpotensi dikembangkan untuk kegiatan industri.

"Kami berharap kawasan ini bisa cepat berkembang dan menarik investor. Kalau nantinya kebutuhan lahan bertambah, masih ada potensi pengembangan di wilayah sekitar," ungkapnya.

Selain pengembangan kawasan, Warsubi juga menekankan pentingnya konektivitas antara kawasan industri dengan permukiman pekerja. Pemkab Jombang membuka peluang koordinasi dengan pengelola kawasan, pemerintah pusat, serta pelaku usaha perumahan untuk mendukung penyediaan hunian layak bagi karyawan, termasuk melalui skema subsidi.

Dia juga meminta pengelola kawasan memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dan kompetensi, serta membangun kemitraan dengan UMKM dan pelaku usaha setempat.