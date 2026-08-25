Hunian Tepi Danau Hadir di Kota Harapan Indah Bekasi

Ribuan agen properti menghadiri Agent Gathering Damai Putra Group di Kota Harapan Indah. (Istimewa)
JawaPos.com - Kebutuhan terhadap hunian yang nyaman dengan fasilitas lengkap terus berkembang, terutama di kawasan penyangga Jakarta.
Konsep hunian yang menggabungkan lingkungan asri, fasilitas rekreasi, serta akses ke berbagai kebutuhan sehari-hari kini menjadi salah satu pilihan masyarakat.
Damai Putra Group memperkenalkan proyek hunian terbaru bernama Cresta di Kota Harapan Indah, Bekasi.
Chief Marketing Officer Damai Putra Group Kelvin Lesmana mengatakan proyek tersebut mengusung konsep lakeside living dengan hunian yang berada di lingkungan tepi danau. “Cresta menghadirkan pengalaman tinggal yang lebih bermakna,” ujar Kelvin dalam Agent Gathering Damai Putra Group di Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah.
Menurut dia, penghuni dapat menikmati rumah dengan konsep tepi danau sekaligus memperoleh akses terhadap beragam fasilitas yang tersedia di kawasan Kota Harapan Indah.
Hunian tersebut menawarkan tiga pilihan tipe rumah, yakni Lebar 5, Lebar 6, dan Lebar 7. Setiap tipe dirancang dengan tata ruang fungsional untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Di dalam cluster, penghuni akan mendapatkan sejumlah fasilitas seperti danau, jogging track, pavilion, area bermain anak, serta lapangan basket.
Sistem one-gate juga diterapkan untuk mengontrol akses keluar-masuk kawasan. “Penghuni mendapatkan rumah dengan konsep tepi danau dan kemudahan akses terhadap fasilitas kota yang lengkap,” tutur Kelvin.
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Jawa Pos
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