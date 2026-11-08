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Penulis: Muhammad Ridwan
Senin, 9 November 2026 | 05.05 WIB

Golkar Tegaskan Solid Dukung Bahlil Lahadalia, Akun Penyebar Tudingan Telah Diidentifikasi

Politisi Partai Golkar Fajar R. Zulkarnaen menegaskan seluruh kader dan perangkat Partai Golkar tetap solid mendukung Ketua Umum Bahlil Lahadalia. (Istimewa) - Image

Politisi Partai Golkar Fajar R. Zulkarnaen menegaskan seluruh kader dan perangkat Partai Golkar tetap solid mendukung Ketua Umum Bahlil Lahadalia. (Istimewa)

JawaPos.com - Politisi Partai Golkar Fajar R. Zulkarnaen menegaskan seluruh kader dan perangkat Partai Golkar tetap solid mendukung Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Ia juga menyebut sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan tudingan tanpa bukti terhadap Bahlil telah diidentifikasi.

Menurut Fajar, beberapa akun bahkan telah menghapus unggahan yang memuat tudingan terhadap Bahlil. Namun, penghapusan unggahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan jejak digital yang telah beredar di ruang publik.

"Jangan mengira setelah unggahan dihapus persoalannya selesai. Jejak digital tetap ada. Kami juga telah mengantongi sejumlah akun yang diduga menyebarkan informasi fitnah terhadap Ketua Umum kami. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, tentu langkah hukum harus ditempuh seperti apa yang telah disampaikan ketua umum pada pidatonya di Kota Ambon, Maluku," tegas Fajar, Minggu (9/11).

Mantan Ketua Umum PB HMI itu menilai sikap Bahlil menunjukkan ketegasan seorang pemimpin dalam menghadapi tudingan yang dinilai menyerang kehormatan dirinya maupun institusi partai.

Menurutnya, Bahlil selama ini kerap menjadi sasaran berbagai tudingan di ruang publik. Namun, kali ini Ketua Umum Partai Golkar itu menunjukkan keseriusan untuk membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

"Saya melihat ini sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. Seorang ketua umum bukan hanya bertanggung jawab menjalankan roda organisasi, tetapi juga menjaga kehormatan dan marwah partai itu sendiri. Ketika institusi yang dipimpinnya ikut terseret dalam tudingan yang tidak berdasar, ketegasan menjadi penting," kata Fajar.

Fajar menegaskan kebebasan berpendapat dalam demokrasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Kritik terhadap pejabat publik maupun pimpinan partai merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh berubah menjadi penyebaran tuduhan dan fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait soliditas partai, Fajar mengatakan dukungan terhadap Bahlil bukan sekadar sikap personal, melainkan sikap kelembagaan seluruh kader dan fungsionaris Partai Golkar.

"Kritik silakan disampaikan, perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Tetapi jika sudah masuk pada tuduhan tanpa bukti dan serangan terhadap kehormatan seseorang, tentu ada batas yang harus dihormati," tegas Fajar.

Ia menambahkan, kekompakan Partai Golkar juga sejalan dengan komitmen partai dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh elemen partai, menurut dia, harus menjaga stabilitas dan kebersamaan serta tidak mudah terpengaruh isu yang berpotensi memecah konsolidasi internal.

Editor: Edy Pramana
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