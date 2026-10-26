Golkar Unggul di Berbagai Survei, Bahlil Pasang Target Tambah Kursi DPR di Pemilu 2029

JawaPos.com - Elektabilitas Partai Golkar di berbagai survei menunjukkan hasil positif. Partai berlambang pohon beringin itu unggul dengan elektabilitas menembus 2 digit. Atas hasil survei tersebut, Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan jajarannya untuk memasang target penambahan kursi di pemilu 2029 mendatang.

Menurut Ketum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Said Aldi Al Idrus, target tersebut tidak muluk. Dia menilai soliditas dan kerja nyata kader Partai Golkar di tengah masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga elektabilitas Partai Golkar. Apalagi Bahlil sebagai ketum partai terus mendorong agar seluruh kader bekerja keras bersama organisasi sayap.

”Kami melihat kondisi sekarang, kader-kader Partai Golkar memang semakin agresif bergerak, mulai dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi, hingga DPP. Seluruh organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar, termasuk organisasi sayap, semuanya bergerak untuk kepentingan rakyat,” ungkap Said pada Senin (26/10).

Gerakan tersebut, kata Said, merupakan bentuk soliditas kader Partai Golkar. Menurut dia, arahan dari Bahlil sudah sangat jelas. Yakni seluruh kader, organisasi sayap, dan anggota legislatif terus bergerak aktif turun ke masyarakat tanpa menunggu pemilihan umum (pemilu). Dia menyatakan bahwa Bahlil konsisten menginstruksikan seluruh kader Golkar mengedepankan kerja nyata.

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”Sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, bahwa kader-kader Golkar harus terus bergerak dan jangan menunggu pemilu. Jadi, memang tugas kami adalah membantu masyarakat dimanapun berada,” imbuhnya.

Merujuk hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang disampaikan kepada publik pada Sabtu (24/10), elektabilitas Partai Golkar sebesar 10,7 persen. Berada di bawah Partai Gerindra dengan 23,1 persen dan PDI Perjuangan 11,6 persen. Kemudian survei Voxpol Center yang dirilis Kamis (22/10) menempatkan Golkar di 3 teratas dengan elektabilitas 11,7 persen, di bawah Gerindra dan PDIP Perjuangan.

Hasil survei tersebut, lanjut Said, menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk semakin aktif bekerja. Dia memastikan, AMPG saat ini sudah menjalankan berbagai kegiatan sosial. Termasuk membantu korban banjir bandang di Aceh Tamiang, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta menyalurkan ribuan paket bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

Tidak hanya kegiatan sosial, Bahlil turut mendorong regenerasi dan kreativitas kader muda melalui Akademi AMPG dan berbagai kegiatan olahraga. Dia menilai, kegiatan tersebut menjadi sarana memperluas partisipasi generasi muda dalam aktivitas Partai Golkar. Sehingga anak-anak muda ikut berperan aktif dalam berbagai gerakan partai.