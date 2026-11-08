Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Penulis: Sabik Aji Taufan
Senin, 9 November 2026 | 06.08 WIB

HUT ke-15 NasDem, Surya Paloh Ingatkan Harus Utamakan Kepentingan Bangsa

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Jelang perayaan HUT ke-15 Partai NasDem, Surya Paloh mengingatkan agar menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau individu. Menurutnya, Indonesia sedang mengalami banyak tantangan.
 
Sebagai Ketua Umum partai, Surya mengaku bersyukur bisa membawa partainya melangkah sejauh ini. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, dia merasa kondisi saat ini tetap perlu disyukuri.
 
"Kita berbahagialah. Hari ini memang ada berbagai acara dalam rangkaian menjelang, partai NasDem yang ke-15. Dan saya pikir ini semuanya amat sangat patut kita syukuri," kata Surya usai acara NasDem Bugar Berbagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/11).
 
 
Surya meminta semua pihak memahami kondisi bangsa saat ini. Terutama berbagai tantangan yang dihadap semakin kompleks.
 
"Ini memerlukan pemahaman menyatukan semua hal-hal yang barangkali kurang tepat untuk kita pahamin satu sama lain, agar bisa menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok," tegasnya.
 
Baginya, semua pihak perlu bersatu untuk kemajuan bangsa. Cara ini bisa memberikan dukungan bagi bangsa agar semakin kuat.
 
"Karena tanpa ada satu kekuatan dalam menghadapin tantangan kebangsaan kita, masalah jangankan sebesar apapun, sekecil apapun bisa menjadi masalah besar," pungkasnya.
 
Dengan memprioritaskan kepentingan nasional diyakini berbagai masalah yang muncul bisa diselesaikan. Sehingga, bangsa akan semakin besar dan memberikan manfaat bagi rakyatnya.
 

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang HUT ke-15 NasDem, Sahroni Ingin Partai Bermanfaat Bagi Disabilitas hingga Ojol - Image
Politik

Jelang HUT ke-15 NasDem, Sahroni Ingin Partai Bermanfaat Bagi Disabilitas hingga Ojol

Senin, 9 November 2026 | 06.05 WIB

Rayakan HUT ke-15, NasDem Harap Anak Yatim Bisa Jadi Anggota DPR hingga Dokter - Image
Politik

Rayakan HUT ke-15, NasDem Harap Anak Yatim Bisa Jadi Anggota DPR hingga Dokter

Jumat, 6 November 2026 | 05.56 WIB

Kagumi Jokowi, Eks Ketua NasDem Papua Barat Daya Petrus Kasihiw Gabung PSI - Image
Politik

Kagumi Jokowi, Eks Ketua NasDem Papua Barat Daya Petrus Kasihiw Gabung PSI

Senin, 19 Oktober 2026 | 21.47 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore