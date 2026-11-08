HUT ke-15 NasDem, Surya Paloh Ingatkan Harus Utamakan Kepentingan Bangsa

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Jelang perayaan HUT ke-15 Partai NasDem, Surya Paloh mengingatkan agar menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau individu. Menurutnya, Indonesia sedang mengalami banyak tantangan.

Sebagai Ketua Umum partai, Surya mengaku bersyukur bisa membawa partainya melangkah sejauh ini. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, dia merasa kondisi saat ini tetap perlu disyukuri.

"Kita berbahagialah. Hari ini memang ada berbagai acara dalam rangkaian menjelang, partai NasDem yang ke-15. Dan saya pikir ini semuanya amat sangat patut kita syukuri," kata Surya usai acara NasDem Bugar Berbagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/11).

Surya meminta semua pihak memahami kondisi bangsa saat ini. Terutama berbagai tantangan yang dihadap semakin kompleks.

"Ini memerlukan pemahaman menyatukan semua hal-hal yang barangkali kurang tepat untuk kita pahamin satu sama lain, agar bisa menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok," tegasnya.

Baginya, semua pihak perlu bersatu untuk kemajuan bangsa. Cara ini bisa memberikan dukungan bagi bangsa agar semakin kuat.

"Karena tanpa ada satu kekuatan dalam menghadapin tantangan kebangsaan kita, masalah jangankan sebesar apapun, sekecil apapun bisa menjadi masalah besar," pungkasnya.

Dengan memprioritaskan kepentingan nasional diyakini berbagai masalah yang muncul bisa diselesaikan. Sehingga, bangsa akan semakin besar dan memberikan manfaat bagi rakyatnya.