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Penulis: Sabik Aji Taufan
Senin, 9 November 2026 | 06.05 WIB

Jelang HUT ke-15 NasDem, Sahroni Ingin Partai Bermanfaat Bagi Disabilitas hingga Ojol

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni.

 

JawaPos.com - Partai NasDem melibatkan kalangan disabilitas hingga ojek online (ojol) dalam rangkai HUT ke-15 partai. Cara ini sebagai bentuk kehadiran partai dalam memberikan perhatian kepada mereka.
 
Partai NasDem pun menggelar kegiatan NasDem Bugar Berbagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/11). Acara kolaborasi DPP Partai NasDem dan DPW Partai NasDem DKI Jakarta ini memadukan berbagai kegiatan, antara lain olahraga, bazar UMKM, hiburan, dan pertunjukan budaya. 
 
Dalam acara ini sebanyak 300 pengemudi ojol dan sahabat disabilitas turut mendapat santunan. Mereka dianggap memiliki kontribusi besar dalam roda perekonomian sehingga layak mendapat apresiasi.
 
“Menjelang HUT ke-15 Partai NasDem, kami di NasDem Jakarta ingin memastikan bahwa perayaan ini bisa dirasakan oleh semua kalangan. Bagi kami, partai harus hadir secara inklusif, bukan hanya untuk kelompok tertentu," kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni.
 
 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menilai, ojol dan penyandang disabilitas berhak mendapat kesempatan yang sama. Oleh karena itu, mereka layak mendapat perhatian partai.
 
"Teman-teman ojol, sahabat disabilitas, pelaku UMKM, hingga seluruh masyarakat punya tempat dan peran penting. Ini sebagai simbol bahwa semua memiliki peran dan harus mendapat perhatian serta kesempatan yang sama,” imbuhnya.
 
Dia menyoroti kontribusi para pengemudi ojol yang setiap hari menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat perkotaan. Partai NasDem berkomitmen untuk selalu hadir dan berada di sisi seluruh elemen masyarakat, termasuk para kelas pekerja, khususnya ojol.
 
“Teman-teman ojol ini setiap hari bekerja di jalan, menghadapi panas, hujan, bahkan risiko keselamatan. Kita menggunakan jasa mereka hampir setiap hari, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa di balik pekerjaan itu ada keluarga yang harus mereka nafkahi," jelasnya.
 
"Begitu juga sahabat disabilitas yang punya hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi, bagi NasDem, ulang tahun ini bukan cuma soal perayaan, tetapi bagaimana kehadiran kita benar-benar bisa dirasakan dan memberi manfaat bagi mereka,” tutup Sahroni.

Editor: Sabik Aji Taufan
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