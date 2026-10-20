Golkar Rayakan HUT ke-62 Dengan Aksi Donor Darah, Libatkan 620 Peserta

Anggota DPR RI Komisi X, Adela Kanasya Adies dalam kegiatan donor darah di DPP Partai Golkar. (Istimewa)

JawaPos.com - Partai Golkar menggelar aksi donor darah di kantor pusat partai di Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (20/10). Kegiatan ini merupakan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62.

Anggota DPR RI Komisi X, Adela Kanasya Adies mengatakan, kegiatan donor darah diikuti oleh 620 peserta.

Melalui kegiatan sosial ini, partai menegaskan bahwa perayaan HUT tidak sebatas seremonial. Partai harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui perayaan HUT ke-62, Golkar mengingatkan kepada para kader agar memperkuat semangat pengabdian dan kepedulian kepada sesama.

“Peringatan HUT ke-62 Partai Golkar bukan hanya tentang perjalanan panjang partai, tetapi juga tentang bagaimana keberadaan kita terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Donor darah ini merupakan salah satu bentuk sederhana dari kepedulian yang dampaknya sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Adela.

Menurutnya, donor darah memiliki pesan kuat terkait dengan solidaritas. manfaat yang ditimbulkan juga sangat besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Setetes darah yang kita berikan bisa menjadi harapan bagi orang lain. Karena itu, kami ingin momentum HUT Golkar ini dipenuhi bukan hanya dengan rasa syukur, tetapi juga semangat berbagi dan hadir untuk sesama,” imbuhnya.

Sebagai politisi muda, Adela juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam berbagai gerakan sosial dan kemanusiaan. Menurutnya, politik harus mampu menghadirkan kepedulian yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Politik bukan hanya berbicara tentang kebijakan. Politik juga tentang pengabdian, kepedulian, dan keberanian untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan. Kami ingin semangat ini semakin kuat, terutama di kalangan generasi muda,” tegasnya.

Adela berharap, kegiatan seperti ini perlu dilanjutkan. Kepedulian sosial harus dijalankan oleh partai dalam pengabdian kepada masyarakat.

“Semoga dari momentum HUT ke-62 ini semakin banyak kebaikan yang kita hadirkan bersama. Karena bertambahnya usia harus diikuti dengan bertambahnya manfaat yang kita berikan kepada masyarakat,” pungkasnya.