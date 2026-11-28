JawaPos.com - Sekolah Tinggi Manajemen PPM atau PPM School mewisuda 192 lulusan dalam Wisuda 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/11).

Dari total wisudawan, sebanyak 117 merupakan lulusan program pascasarjana, 69 lulusan Sarjana Manajemen, dan enam lulusan Sarjana Akuntansi. Berdasarkan yudisium Sidang Senat PPM School pada April dan September 2026, sebanyak 82 lulusan meraih predikat Dengan Pujian, terdiri atas 53 lulusan pascasarjana dan 29 lulusan sarjana.

Ketua Pengurus Yayasan PPM Drs. Sofyan Rezanova dalam keterangan tertulisnya mengatakan, tiga pilar dalam tema wisuda mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia profesional yang semakin kompleks. Kecerdasan mencakup kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi; integritas berkaitan dengan etika dan tanggung jawab; sedangkan dampak berarti menerapkan pengetahuan untuk memberi manfaat bagi organisasi dan masyarakat.

“Ketiga pilar tersebut perlu berjalan beriringan. Kecerdasan harus disertai integritas, sementara pengetahuan dan kompetensi perlu diwujudkan dalam tindakan yang menghasilkan dampak,” ujarnya.

Pesan serupa disampaikan Kepala LLDikti Wilayah III yang diwakili Ketua Tim Sumber Daya LLDikti Wilayah III Ina Agustiani. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan profesional tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan pekerjaan, tetapi juga keberanian mengambil keputusan yang benar secara etika dan strategis. Ia berharap lulusan PPM School dapat menjadi agen perubahan di sektor industri, ekonomi, maupun pemerintahan.

Wisuda tahun ini turut menjadi momentum penghormatan kepada almarhum Frans Seda, Ketua Pengurus Yayasan PPM periode 1990–2006, yang dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026. Rangkaian acara mencakup pemutaran video profil dan dokumentasi penganugerahan gelar.

Mewakili keluarga, Prof. Dr. Francisia Saveria Sika Ery Seda menyebut PPM Manajemen sebagai rumah pemikiran bagi Frans Seda. Ia mengatakan, Frans meyakini Indonesia membutuhkan pemimpin bisnis yang tidak hanya cerdas secara teknis dan strategis, tetapi juga memiliki kompas moral yang kuat.

“PPM adalah rumah pemikiran. Di tempat ini, beliau mencurahkan keyakinannya bahwa Indonesia membutuhkan manajer dan pemimpin bisnis yang tidak hanya cerdas secara teknis dan strategis, tetapi juga memiliki kompas moral yang kuat,” tuturnya.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM Dr. Wendra mengatakan pendidikan manajemen perlu membantu mahasiswa mengembangkan kompetensi dan karakter sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi persoalan nyata. PPM School berdiri sejak 3 Juli 1967.