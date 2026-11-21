JawaPos.com - Kebutuhan karyawan untuk mengisi posisi pekerjaan di perusahaan terus berubah. Untuk mengisi lowongan yang tersedia, dunia usaha kini membutuhkan talenta yang mampu membaca peluang pasar, mengambil keputusan berdasarkan data, serta mengubah ide menjadi solusi yang bernilai. Karena itu, pengalaman membangun bisnis sejak kuliah menjadi bekal penting bagi calon entrepreneur maupun profesional bisnis.

Memenuhi kriteria itu bukan sesuatu yang mudah. Namun, Universitas Prasetiya Mulya di Program Studi S1 Bisnis berupaya menjembati kebutuhan pasar kerja dengan menerapkan pendekatan experiential learning yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan praktik bisnis secara langsung.

Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengalami sendiri proses membangun bisnis, mulai dari menemukan peluang hingga menguji produk di pasar.

Proses pembelajaran diawali dengan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen. Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan Value Proposition Canvas (VPC) guna merumuskan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan Business Model Canvas (BMC) untuk merancang model bisnis secara menyeluruh. Tahapan berikutnya mencakup pengembangan produk, penyusunan strategi pemasaran, hingga memperkenalkan produk kepada konsumen secara langsung.

Pembelajaran berbasis pengalaman tersebut tidak berhenti sebagai simulasi di ruang kelas. Mahasiswa didorong mengimplementasikan seluruh proses yang dipelajari melalui proyek bisnis nyata sejak masih menempuh perkuliahan.

Leonis Marchalina, Manager Program Studi S1 Bisnis Universitas Prasetiya Mulya, mengatakan pengalaman menjalankan bisnis secara langsung merupakan bagian penting dalam membentuk pola pikir seorang entrepreneur. Dengan terlibat dalam situasi nyata, mahasiswa belajar memahami tantangan bisnis sekaligus melihat bagaimana setiap keputusan memengaruhi perkembangan usaha.

“Entrepreneur tidak dibentuk hanya melalui teori. Mahasiswa perlu merasakan sendiri bagaimana sebuah keputusan bisnis memengaruhi pelanggan, tim, dan perkembangan usahanya. Dari pengalaman itu mereka belajar beradaptasi, menyelesaikan masalah, serta mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar asumsi,” ujar Leonis.

Melalui pendekatan experiential learning, Program Studi S1 Bisnis Universitas Prasetiya Mulya tidak hanya membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual, tetapi juga pengalaman membangun dan mengembangkan bisnis sejak kuliah.

Pendekatan tersebut menjadi salah satu keunggulan pembelajaran yang mempersiapkan lulusan agar siap berkarier, berwirausaha, serta mampu menciptakan solusi yang relevan bagi kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

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