Stunting dan TPPO Masih Jadi Persoalan di Sumba, Universitas Ini Bantu Cari Solusi

JawaPos.com - Persoalan stunting dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi dua masalah yang ditemukan tim Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya maraj terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Temuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang berlangsung selama tiga tahun, sejak 2024 hingga 2026.

Dr. Maria Theresia Asti Wulandari, M.A., Psikolog, Dosen Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, mengatakan, persoalan perdagangan orang menjadi salah satu perhatian tim sejak awal pendampingan.

"Pada tahun pertama, kami menemukan bahwa salah satu isu dan persoalan di Bila Cenge, selain stunting, adalah perdagangan orang. Karena itu, kami memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai persoalan tersebut," katanya, Selasa (10/11).

Program bertajuk Bersama Membangun Desa Sehat, Cerdas, dan Mandiri itu melibatkan sivitas akademika lintas disiplin. Pendampingan dilakukan dengan menyasar sejumlah aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, perlindungan pekerja migran, hingga penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Di bidang kesehatan, tim Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) memberikan edukasi gizi, skrining kesehatan, serta pemantauan ibu hamil dan anak. Hasil pemantauan pada 2026 menunjukkan, sebanyak 13 anak yang telah didampingi sejak masa kehamilan tidak mengalami stunting.

Capaian tersebut menjadi salah satu hasil pendampingan kesehatan berkelanjutan yang melibatkan keluarga, bidan desa, dan kader kesehatan. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar pemantauan tumbuh kembang anak dapat terus berjalan.

Sementara itu, untuk mencegah TPPO, tim Unika Atma Jaya mengenalkan aplikasi Migrasi Aman kepada masyarakat Desa Bila Cenge pada 27 Oktober 2026. Edukasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai risiko perdagangan orang, terutama dalam proses migrasi untuk bekerja.

Masyarakat juga diajak lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang berpotensi membahayakan. Dengan pemahaman tersebut, warga diharapkan dapat mengenali risiko dan mengambil langkah perlindungan sebelum memutuskan bekerja ke luar daerah maupun luar negeri.

Tidak hanya kesehatan dan perlindungan pekerja migran, program ini juga menyasar persoalan keterbatasan infrastruktur. Tim membantu pembangunan sumur bor sedalam sekitar 70 meter yang dilengkapi sistem energi surya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Ketersediaan air tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan rumah tangga sekaligus membuka peluang ekonomi warga. Beberapa sektor yang berpotensi dikembangkan antara lain pertanian, peternakan, dan budidaya ikan.

Di bidang pendidikan, pendampingan dilakukan melalui pembiasaan perilaku hidup bersih di sekolah, penguatan literasi, pengembangan modul pembelajaran, serta peningkatan kompetensi pedagogik guru. Adapun penguatan tata kelola desa dilakukan melalui peningkatan keterampilan administrasi dan pemanfaatan aplikasi pengolah kata serta lembar kerja elektronik untuk mendukung pelayanan publik.

Wulandari mengatakan, program pengabdian masyarakat tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas warga agar berbagai inisiatif yang telah dibangun bisa diteruskan secara mandiri. Meski demikian, keberlanjutan pembangunan desa tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.