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Penulis: Nurul Adriyana Salbiah
Selasa, 10 November 2026 | 20.56 WIB

Pemuda Indonesia Terlibat dalam Simulasi Diplomasi di Geneva Swiss

50 delegasi dari Australia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Tunisia berpartisipasi dalam konferensi internasional Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) 23rd di Geneva, Swiss.&nbsp;(IST) - Image

50 delegasi dari Australia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Tunisia berpartisipasi dalam konferensi internasional Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) 23rd di Geneva, Swiss.&nbsp;(IST)

JawaPos.com - 50 delegasi dari Australia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Tunisia berpartisipasi dalam konferensi internasional Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) 23rd di Geneva, Swiss. 

Mengusung tema United in Diversity: Fostering Inclusion, Equity and Cultural Understanding’, konferensi ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk bertukar perspektif, membangun pemahaman lintas budaya, serta merumuskan gagasan dan solusi atas berbagai persoalan global.

Penyelenggaraan AYIMUN 23rd menjadi istimewa karena salah satu rangkaian utamanya berlangsung di Palais des Nations, Geneva, yang merupakan kantor pusat United Nations Office at Geneva. 

Tempat bersejarah ini menjadi salah satu pusat diplomasi multilateral dunia, tempat berbagai pertemuan, konferensi, dan negosiasi internasional yang melibatkan perwakilan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berlangsung. 

Melalui pengalaman ini, para delegasi mendapatkan kesempatan untuk merasakan langsung atmosfer diplomasi internasional di lingkungan yang selama ini menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan dan kerja sama global. 

Program ini juga terselenggara melalui kolaborasi antara International Global Network (IGN) dengan UNITAR (United Nations Institute for Training and Research), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbasis di Geneva dan berfokus pada pengembangan kapasitas serta pembelajaran bagi individu dan institusi dalam menghadapi tantangan global.

Julian Caletti selaku Associate Programme Officer, Division for Multilateral Diplomacy (DMD), UNITAR, memperkenalkan Geneva sebagai kota yang memiliki peran penting dalam ekosistem diplomasi internasional.

 Ada banyak organisasi internasional yang berada di Geneva. Meskipun secara geografis tergolong sebagai kota yang relatif kecil, Geneva menjadi rumah bagi berbagai organisasi internasional, termasuk World Health Organization (WHO), International Labour Organization (ILO), serta berbagai institusi yang terlibat dalam kerja sama multilateral. 

“Keberadaan berbagai organisasi tersebut menjadikan Geneva sebagai lingkungan pembelajaran yang unik bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat praktik diplomasi dan hubungan internasional,” ujar Julian dalam keterangan tertulisnya.

Diungkapkan Muhammad Fahrizal selaku President of International Global Network (IGN), konferensi ini tentu membuka kesempatan bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi diri, memperluas wawasan, dan membangun koneksi lintas negara. Sehingga bisa tumbuh menjadi individu yang kompeten dan mampu memberikan kontribusi positif di masa depan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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