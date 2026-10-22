Bisa Lebih Eksplorasi, Pendekatan Effector Dukung Metode Pembelajaran Berbasis Kebutuhan Anak 

JawaPos.com - SIS Group of Schools mengembangkan metode pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan dan potensi setiap anak melalui pendekatan Effector. Metode ini akan diterapkan di kampus barunya, SIS BSD Hiera, Tangerang, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2027/2028.

Pendekatan tersebut dirancang untuk mengimbangi pencapaian akademik dengan perhatian terhadap perkembangan dan kesejahteraan siswa. Melalui metode ini, guru diharapkan dapat memahami karakteristik setiap anak sehingga proses belajar dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Penerapan pendekatan Effector menjadi bagian dari konsep pendidikan yang disiapkan SIS BSD Hiera untuk jenjang Preschool dan Primary. Sekolah ini akan mendorong siswa untuk aktif mengeksplorasi pengetahuan, menyampaikan pendapat, bekerja sama, serta belajar dari kesalahan selama proses pembelajaran.

Andrew Paterson, perwakilan SIS Group of Schools, mengatakan bahwa pendidikan perlu memperhatikan keunikan setiap anak agar mereka dapat mengembangkan kemampuan secara optimal.

“Di sini, para guru akan mewujudkan keyakinan ini melalui hubungan yang bermakna, pendampingan yang penuh perhatian, serta dorongan yang menghargai kekuatan dan potensi unik setiap anak. Selain membangun fondasi akademik yang kuat, kami ingin siswa mengembangkan rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi, kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat, serta karakter untuk memahami dan peduli terhadap orang lain,” ungkap Andrew di Tangerang, Selasa (20/10).

Dalam penerapannya, guru akan memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan belajar dan tahap perkembangan siswa. Kegiatan pembelajaran juga dirancang agar anak memiliki kesempatan untuk bertanya, bertukar ide, mengeksplorasi berbagai hal, dan mencoba kembali ketika menghadapi kesulitan.

Selain proses belajar di kelas, keterlibatan orang tua turut menjadi bagian dari pendekatan pendidikan SIS BSD Hiera. Dukungan yang selaras antara lingkungan sekolah dan rumah diharapkan dapat membantu perkembangan akademik sekaligus membentuk kepercayaan diri dan karakter anak.

Kampus SIS BSD Hiera sendiri tengah dikembangkan di kawasan Hiera, BSD City, melalui kerja sama SIS Group of Schools dengan PT Sinar Mitbana Mas. Pembangunan fasilitas tersebut telah mencapai tahap topping-off pada Selasa (20/10), yang menandai selesainya struktur utama bangunan.