Kuliah Negeri Gratis, Semoga Bukan Prank

Ilustrasi mahasiswa Universitas Airlangga. (Unair)
JawaPos.com - Wacana pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan tinggi mendapat tanggapan positif dari mahasiswa.
Mahasiswa meminta wacana itu benar-benar direalisasikan, bukan hanya jadi janji manis belaka.
Sebab, kebijakan kuliah gratis dinilai dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
Terutama bagi mahasiswa jalur mandiri yang harus membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan biaya yang cukup besar.
Hal itu disampaikan Adrian Kenzo Satriawan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Program Studi Antropologi.
Menurut Adrian, apabila kebijakan pendidikan tinggi gratis benar-benar direalisasikan, dirinya merasa bersyukur karena dapat membantu mengurangi beban orang tua.
“Jika benar-benar ada biaya kuliah gratis dari pemerintah, jelas senang dong. Alhamdulillah bisa membantu meringankan beban orang tua saya. Karena UKT lumayan mahal juga. Kasihan ibu saya,” ujar Adrian saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (7/10).
Adrian mengatakan, kondisi ekonomi keluarga sempat membuatnya mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kuliah di Unair meski dirinya telah dinyatakan lolos seleksi.
Ibunya yang bekerja sebagai pengemudi taksi online tetap berusaha agar Adrian dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
“Sebetulnya kemarin saya sempat tidak masukin (melanjutkan kuliah), meski sudah lolos tes, tetapi ibu mengusahakan agar saya tetap bisa kuliah di Unair. Karena kata ibu saya, masuk ke Unair itu susah,” katanya.
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Jawa Pos
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