ITS Usulkan 6 Skema Pembiayaan Kuliah Negeri Gratis, Tak Sekadar UKT Rp 0

Ilustrasi mahasiswa ITS. (ITS)
JawaPos.com – Rencana penerapan pendidikan tinggi negeri gratis dinilai tidak cukup hanya dengan menghapus atau menihilkan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengusulkan sedikitnya enam skema pembiayaan pendidikan tinggi gratis yang bisa dipilih atau dikombinasikan oleh pemerintah.
Karena bagaimanapun, perguruan tinggi tetap membutuhkan biaya untuk membiayai dosen, tenaga kependidikan, laboratorium, infrastruktur, riset hingga pengembangan akademik.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana ITS, Machsus, mengatakan bahwa persoalan utama dalam kuliah gratis bukan sekadar menentukan besaran UKT yang ditanggung negara.
Menurut dia, pemerintah perlu menentukan siapa yang akan menanggung biaya pendidikan ketika kontribusi mahasiswa dikurangi atau bahkan dihapuskan.
Sebab, biaya pendidikan akan tetap ada meskipun mahasiswa tidak lagi membayar UKT.
Dalam konteks tersebut, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) menjadi salah satu komponen penting dalam merancang skema pembiayaan pendidikan tinggi.
BKT menggambarkan biaya yang diperlukan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seorang mahasiswa, sedangkan UKT merupakan bagian biaya yang dibebankan kepada mahasiswa.
"Ketika UKT menjadi nol, BKT tentu tidak ikut menjadi nol. Pendidikan tinggi gratis pada hakikatnya bukan menghilangkan biaya, melainkan mengubah distribusi siapa yang menanggung biaya tersebut," kata Machsus.
Menurut dia, pemerintah tidak harus menerapkan satu model pembiayaan yang sama untuk seluruh mahasiswa.
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