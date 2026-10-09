PB SEMMI Tegaskan Komitmen Persatuan dan Penguatan Bangsa

Kepengurusan PB SEMMI periode 2026–2029 di bawah Ketua Umum Achmad Donny dilantik Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva. (Istimewa)
JawaPos.com - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) resmi dilantik untuk periode 2026–2029 pada Kamis (8/10).
Prosesi pelantikan di Jakarta dengan Achmad Donny sebagai Ketua Umum PB SEMMI periode 2026–2029.
Kepengurusan baru PB SEMMI dilantik oleh Hamdan Zoelva selaku Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam.
Hamdan Zoelva menekankan pentingnya menjaga etika dalam menjalankan organisasi dan kepemimpinan organisasi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab menjaga marwah organisasi.
”Kepemimpinan organisasi mahasiswa tidak hanya membutuhkan kapasitas intelektual dan kemampuan organisatoris, tetapi juga etika, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan Amanah,” papar Hamdan.
Pelantikan mengusung tema Menjaga Persatuan, Menyatukan Gerakan, Menguatkan Indonesia, menjadi pijakan bagi kepengurusan baru PB SEMMI memperkuat persatuan internal, membangun solidaritas antarmahasiswa, serta menyatukan arah gerakan dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.
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Dalam semangat persatuan tersebut, seluruh kandidat yang sebelumnya mengikuti kontestasi Kongres PB SEMMI dirangkul dan diberikan ruang untuk bersama-sama menjadi bagian dari kepengurusan periode 2026–2029.
Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi pascakongres sekaligus upaya menempatkan kepentingan organisasi di atas dinamika kompetisi.
Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny mengatakan, seluruh dinamika dalam kongres harus diakhiri dengan persatuan dan konsolidasi bersama.
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