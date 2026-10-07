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Mohamad Nur Asikin
Rabu, 7 Oktober 2026 | 21.09 WIB

Tsinghua SEA Gaet DEN dan Kemdiktisaintek Kolaborasi Riset Dukung Talenta Berkualitas

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan saat hadir saat menghadiri China-Southeast Asia Forum on Higher Education and Industry Cooperation di United In Diversity (UID) Bali Campus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. (Istimewa). - Image

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan saat hadir saat menghadiri China-Southeast Asia Forum on Higher Education and Industry Cooperation di United In Diversity (UID) Bali Campus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. (Istimewa).

JawaPos.com – Tsinghua Southeast Asia Center (Tsinghua SEA) bersama Tsinghua University bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, serta Secretariat of the Organizing Committee of China-ASEAN Education Cooperation Week menggelar China-Southeast Asia Forum on Higher Education and Industry Cooperation di United In Diversity (UID) Bali Campus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. 

Mengusung semangat penguatan konektivitas dalam menyokong Belt and Road Initiative (BRI), forum ini mengajak para pemimpin global, pakar industri, dan akademisi untuk berdialog dan menjajaki kolaborasi bidang pendidikan, industri dan inovasi, serta ekonomi.

Sejumlah rangkaian kegiatan dilakukan. Dalam pembukaan forum utama, Chairman of the Tsinghua University Council, Prof. Qiu Yong, menegaskan komitmen institusinya melalui strategi global yang terus berkembang. 

"Tahun ini menandai peringatan 10 tahun peluncuran Global Strategy Tsinghua University. Pada tahun 2016, Tsinghua memperkenalkan strategi global pertamanya untuk semakin memperkuat keterlibatan global Tsinghua serta membangun universitas berstandar dunia yang lebih terbuka, terintegrasi, dan tangguh,” ungkapnya. 

Melalui Tsinghua SEA, pihaknya berharap dapat menghubungkan universitas, pemerintah, industri, dan masyarakat luas untuk memfasilitasi aliran talenta, pengetahuan, serta inovasi guna merespons secara langsung kebutuhan Indonesia dan Asia Tenggara secara langsung, sekaligus menjadikan forum ini sebagai platform kolaborasi jangka panjang.

Presiden United In Diversity, Tantowi Yahya yang hadir mengapresiasi kegiatan Tsinghua University di mana Indonesia merupakan salah satu penyumbang alumni Tsinghua University dalam jumlah besar. Menurutnya, program kolaborasi yang telah dijalankan bersama kementerian di Indonesia, seperti Knowledge Innovation Technology Alliance (KITA) yang menggabungkan keilmuan dan AI agar dapat dimanfaatkan secara luas.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, turut menegaskan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan sektor industri untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Melalui pertukaran perspektif ini, forum menjadi momentum untuk menyelaraskan ekosistem pendidikan tinggi dan industri, pengembangan talenta, penelitian, energi, hingga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Direktur Eksekutif Tsinghua Southeast Asia Center, Shobi Lawalata, menyebut kolaborasi Tsinghua SEA dan UID bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)  telah menjadikan UID Bali Campus sebagai Garuda Spark Innovation Hub, yang berperan dalam mendukung pengembangan talenta muda di bidang AI dan teknologi secara lebih luas. 

Kolaborasi ini membuka peluang yang semakin besar sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pusat
inovasi, teknologi, dan aksi iklim. Sebagai langkah konkret dari dialog tersebut, forum ini juga mewadahi peresmian Envision Indonesia Sustainable Development Center, Tsinghua University, sebagai hasil kerja sama dengan Envision Energy untuk mendorong pengembangan proyek infrastruktur net-zero dan
masa depan yang berkelanjutan. 

Penandatanganan tersebut mencerminkan komitmen nyata dalam penguatan riset, pertukaran akademik, pengembangan kapasitas, dan inovasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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