Ingin Membantu Anak Mengembangkan Selera Humor? Lakukan 5 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Selera humor merupakan salah satu kemampuan sosial dan emosional yang penting untuk dikembangkan sejak masa kanak-kanak.

Anak yang memiliki selera humor bukan hanya lebih mudah tertawa dan menikmati suasana menyenangkan, tetapi juga berpotensi memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik, lebih mudah menjalin pertemanan, serta mampu menghadapi situasi sulit dengan cara yang lebih positif.

Humor juga menjadi bagian dari proses perkembangan kognitif anak. Ketika anak mulai memahami lelucon, permainan kata, ekspresi lucu, atau kejadian yang tidak terduga, sebenarnya mereka sedang belajar mengenali perbedaan antara harapan dan kenyataan. Kemampuan tersebut berkaitan dengan perkembangan berpikir, kreativitas, bahasa, dan pemahaman sosial.

Menurut perspektif psikologi perkembangan, selera humor anak tidak muncul begitu saja. Kemampuan ini tumbuh melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua dan anggota keluarga. Lingkungan yang hangat, penuh kasih sayang, serta memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi dapat membantu mereka mengembangkan humor secara alami.

Namun, penting untuk dipahami bahwa setiap anak memiliki perkembangan dan karakter yang berbeda. Ada anak yang sejak kecil senang melontarkan lelucon, sementara anak lainnya lebih suka menikmati humor dengan cara tertawa atau mengamati tingkah lucu orang lain.

Orang tua tidak perlu memaksa anak menjadi sosok yang selalu lucu atau pandai membuat orang tertawa. Tujuan utamanya adalah membantu anak menikmati kegembiraan, memahami humor yang sehat, dan menggunakannya sebagai salah satu cara membangun hubungan positif dengan orang lain.

Lantas, bagaimana cara membantu anak mengembangkan selera humor?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat lima cara yang bisa diterapkan orang tua berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Jadilah contoh dengan menunjukkan humor dalam kehidupan sehari-hari