Dokter Anak Sarankan Hindari Menambahkan Bawang pada MPASI

JawaPos.com - Dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi Prof. Dr.dr. Pramita Gayatri, Sp.A, Subsp.GH (K) menganjurkan tidak menambahkan bawang pada makanan pendamping ASI atau MPASI.

"Yang harus dihindari pada anak-anak MPASI sampai kira-kira usia dua tahun adalah satu, semua jenis bawang bawang putih, bawang merah, bawang bombai, bawang daun, seledri," katanya dalam sesi wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan bahwa makanan yang mengandung bawang bisa memicu asam lambung naik dan melukai kerongkongan, menyebabkan kondisi yang disebut esophagitis dan refluks patologis.

Menurut dia, refluks patologis dapat menimbulkan sinus, gangguan pada telinga bayi, dan demam.

Dokter Pramita menyampaikan bahwa kalau tidak dideteksi dan ditangani sejak dini, kondisi esophagitis dan refluks patologis bisa berkembang menjadi penyakit asam lambung yang disebut gastroesophageal reflux disease atau GERD.

GERD dapat berdampak pada pencernaan dan pertumbuhan anak. Rasa sakit yang muncul akibat penyakit ini juga bisa membuat anak jadi lebih mudah marah dan rewel.

Oleh karena itu, dr. Pramita menyarankan para orang tua agar tidak menggunakan aneka bawang untuk menghadirkan variasi rasa pada MPASI.