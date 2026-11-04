Dokter Anak Sarankan Hindari Menambahkan Bawang pada MPASI

Ilustrasi MPASI. (Freepik)
JawaPos.com - Dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi Prof. Dr.dr. Pramita Gayatri, Sp.A, Subsp.GH (K) menganjurkan tidak menambahkan bawang pada makanan pendamping ASI atau MPASI.
"Yang harus dihindari pada anak-anak MPASI sampai kira-kira usia dua tahun adalah satu, semua jenis bawang bawang putih, bawang merah, bawang bombai, bawang daun, seledri," katanya dalam sesi wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan bahwa makanan yang mengandung bawang bisa memicu asam lambung naik dan melukai kerongkongan, menyebabkan kondisi yang disebut esophagitis dan refluks patologis.
Menurut dia, refluks patologis dapat menimbulkan sinus, gangguan pada telinga bayi, dan demam.
Dokter Pramita menyampaikan bahwa kalau tidak dideteksi dan ditangani sejak dini, kondisi esophagitis dan refluks patologis bisa berkembang menjadi penyakit asam lambung yang disebut gastroesophageal reflux disease atau GERD.
GERD dapat berdampak pada pencernaan dan pertumbuhan anak. Rasa sakit yang muncul akibat penyakit ini juga bisa membuat anak jadi lebih mudah marah dan rewel.
Oleh karena itu, dr. Pramita menyarankan para orang tua agar tidak menggunakan aneka bawang untuk menghadirkan variasi rasa pada MPASI.
Alih-alih menggunakan bawang, menurut dia, orang tua dapat menambahkan garam, mentega, atau keju pada makanan pendamping ASI agar anak tidak bosan dengan rasanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022