JawaPos.com – Implementasi biodiesel B50 menjadi tantangan baru bagi sektor industri, terutama dalam menjaga keandalan mesin dan efisiensi operasional. Menyikapi hal tersebut, Shell Indonesia memperkuat dukungan melalui produk pelumas, layanan teknis, dan pemantauan kondisi mesin.

Dukungan tersebut disampaikan dalam acara Shell Expert Connect 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Mengusung tema Powering Operational Excellence in Indonesia’s B50 Era, forum ini mempertemukan pemerintah, produsen kendaraan dan alat berat, serta pelaku industri.

Sejumlah sektor yang terlibat antara lain pertambangan, konstruksi, pertanian, dan pengelola armada kendaraan. Pertemuan tersebut membahas kesiapan teknis industri dalam menghadapi penggunaan biodiesel B50.

Dalam penerapannya, B50 merupakan bahan bakar yang terdiri dari 50 persen biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 50 persen bahan bakar diesel.

Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi Kementerian ESDM, Herbert Wibert Victor Hasudungan, mengatakan kesiapan ekosistem menjadi faktor penting agar implementasi B50 berjalan optimal.

Menurutnya, persiapan tersebut mencakup standar mutu bahan bakar, peningkatan spesifikasi teknis, hingga prosedur penanganan dan penyimpanan.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan penyedia teknologi juga diperlukan untuk menjaga keandalan operasional.

Shell Perkuat Layanan Teknis

Vice President Technical Lubricants Shell Indonesia, Farista Andi Kusuma, menjelaskan bahwa kebutuhan pelumasan setiap industri berbeda, tergantung jenis mesin dan kondisi operasional.

Karena itu, Shell menawarkan pendekatan melalui produk pelumas dan layanan teknis untuk membantu pelanggan menjaga performa peralatan.

Salah satunya melalui program Value Improvement Projects (VIP). Program ini membantu pelanggan mengevaluasi kegiatan operasional, menemukan peluang efisiensi, serta mengoptimalkan penggunaan pelumas.

Shell juga menyediakan sejumlah layanan pemantauan kondisi mesin, seperti Shell LubeVideoCheck untuk memeriksa komponen ruang bakar tanpa pembongkaran.

Ada pula Shell LubeAnalyst yang menganalisis kondisi pelumas dan kesehatan mesin, Shell LubeAdvisor untuk mengoptimalkan penggunaan pelumas, serta Shell Soot Sense untuk memeriksa kandungan jelaga secara langsung di lokasi operasional.

Menurut Farista, pemantauan kondisi mesin secara berkala dapat membantu industri mendeteksi potensi gangguan lebih awal dan mengurangi risiko downtime.

Andalkan Pelumas Shell Rimula

Selain layanan teknis, Shell Indonesia juga mengandalkan rangkaian pelumas mesin diesel tugas berat Shell Rimula untuk berbagai kebutuhan kendaraan dan peralatan industri.

Produk tersebut dilengkapi Triple Protection Technology yang dirancang untuk melindungi kebersihan mesin, mengurangi korosi, serta menekan keausan komponen.

Berdasarkan pengujian yang dirujuk Shell, teknologi tersebut memberikan perlindungan hingga 50 persen lebih baik terhadap kebersihan mesin serta asam dan korosi, juga hingga 30 persen lebih baik terhadap keausan mesin dibandingkan batas spesifikasi oli mesin API dan ACEA pada pengujian tertentu.

Shell menyebut penggunaan Rimula juga telah diuji pada kendaraan berbahan bakar biodiesel yang mampu menempuh lebih dari satu juta kilometer tanpa turun mesin.

Pengujian tersebut dilakukan pada kendaraan shuttle yang menggunakan bahan bakar B30, B35, hingga B40 selama periode 2020–2025. Selama pengujian, penggantian pelumas dilakukan setiap 10.000 hingga 15.000 kilometer.

Shell Expert Connect 2026 turut menghadirkan perwakilan dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Kaltim Prima Coal.