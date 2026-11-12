Penjualan Geely EX2 Tembus 1 Juta Unit, Geely Perluas Pasar Global

JawaPos.com - Geely EX2 mencatatkan penjualan global lebih dari 1 juta unit sejak diluncurkan pada Oktober 2024.

Pencapaian tersebut diraih hanya dalam waktu sekitar dua tahun, seiring dengan perluasan pemasaran mobil listrik tersebut ke berbagai negara.

Berdasarkan data IHS Markit, Geely EX2 terjual 10.000 unit hanya dalam 16 hari setelah peluncuran. Sepanjang 2025, penjualannya mencapai 465.775 unit.

Angka tersebut menempatkannya sebagai mobil terlaris di segmen A dan B secara global serta mobil terlaris di seluruh segmen di Tiongkok.

Penjualan Geely EX2 juga mencatatkan hasil positif di sejumlah pasar otomotif internasional.

Di Australia, model ini menjadi mobil penumpang terlaris pada bulan peluncurannya. Sementara di Afrika Selatan, Geely EX2 menempati posisi pertama penjualan mobil listrik (EV).

Di Yordania, model tersebut memimpin penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) selama tiga bulan berturut-turut.

Adapun di Meksiko, Geely EX2 masuk dalam dua besar BEV terlaris pada Agustus dan September 2026.

Pada Oktober 2026, penjualan Geely EX2 mencapai 71.337 unit. Dengan tambahan tersebut, total penjualan kumulatifnya berhasil melampaui 1 juta unit.

Hingga bulan yang sama, mobil ini telah dipasarkan di lebih dari 30 negara di Eropa, Amerika Latin, Asia Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah.

Dari sisi keselamatan, Geely EX2 memperoleh peringkat lima bintang dari Euro NCAP dan ANCAP 2026 pada September lalu.

Mobil ini dilengkapi struktur bodi reinforced cage, tujuh airbag, serta Geely Battery Safety System.

Google Masuk ke Sistem Digital Kendaraan Di tengah perluasan pasar tersebut, Geely Holding Group juga menjalin kemitraan strategis global dengan Google.

Kedua pihak mengintegrasikan Google Automotive Services ke dalam sistem digital kendaraan penumpang dari sejumlah merek di bawah grup tersebut.

Menurut Senior Vice President and Chief Technology Officer Geely Holding Group, Shen Yuan, Ekspektasi masyarakat terhadap kemudahan dan konektivitas di dalam kendaraan kini semakin meningkat, seiring dengan pengalaman yang mereka nikmati dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui kemitraan dengan Google, kami menghadirkan layanan digital langsung ke dalam kendaraan untuk menciptakan pengalaman berkendara yang lebih seamless, intuitif, dan menyenangkan,” ujarnya.

Layanan yang akan diintegrasikan ke dalam unit-unit Geely mencakup Google Gemini, Google Play, dan Google Maps.

Pengguna nantinya dapat mengakses asisten AI berbasis suara, navigasi, konektivitas antarperangkat, serta berbagai aplikasi melalui sistem kendaraan.

Implementasi pertama dijadwalkan mulai semester kedua 2027 di pasar internasional yang mendukung layanan Google, di luar Tiongkok dan Amerika Serikat.