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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 23 Oktober 2026 | 01.00 WIB

iCAR MOD Fest Pamerkan 20 Lebih Mobil Modifikasi, V23 Jadi Lebih Personal

iCAR MOD Fest di China menampilkan lebih dari 20 mobil modifikasi. (iCar) - Image

iCAR MOD Fest di China menampilkan lebih dari 20 mobil modifikasi. (iCar)

JawaPos.com - iCAR menghadirkan lebih dari 20 mobil hasil modifikasi dalam iCAR MOD Fest, yang menjadi bagian dari rangkaian 2026 iCAR International User Summit di Wuhu, China.

Mengusung semangat “Classic Never Fades”, festival ini menjadi ruang bagi pengguna dan desainer dari berbagai negara untuk menampilkan ide kreatif, mengeksplorasi personalisasi kendaraan, serta berbagi inspirasi dalam mengembangkan mobil sesuai minat dan gaya hidup masing-masing.

Berbagai kendaraan yang dipamerkan memperlihatkan bagaimana satu model dapat memiliki karakter yang berbeda melalui pendekatan desain, fungsi, dan penggunaan aksesori. 

Selain menjadi ajang apresiasi bagi karya modifikasi, festival ini juga memberikan kesempatan bagi pengunjung melihat secara langsung bagaimana ide yang berawal dari konsep desain dapat diwujudkan menjadi kendaraan nyata. 

Ke depannya, iCAR berencana menjadikan festival ini sebagai agenda tahunan untuk mempertemukan komunitas, menampilkan karya kreatif, dan mendorong kolaborasi antara merek dengan penggunanya.

Salah satu daya tarik festival ini adalah beragam konsep modifikasi yang berangkat dari hobi dan aktivitas sehari-hari.

Melalui pendekatan tersebut, iCAR menunjukkan bahwa personalisasi kendaraan tidak hanya berkaitan dengan perubahan tampilan, tetapi juga dapat menghadirkan fungsi baru yang mendukung minat penggunanya.

Wong Po Ying, pemenang kategori Open Group dalam kompetisi desain AI iCAR V23 di Hong Kong, memperkenalkan konsep CYBER PARTY, yang mengubah V23 menjadi ruang untuk menikmati musik dan berkumpul di area terbuka.

"Konsep ini dilengkapi panggung DJ yang dapat dibuka serta meja bar di bagian belakang kendaraan, memadukan mobilitas dengan pengalaman bersosialisasi," dalam pernyataan res iCar, Kamis (22/10).

V23 Omni-X: Modifikasi untuk Hobi Ngopi dan Bersepeda

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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