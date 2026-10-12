7 Tips Sederhana untuk Mengatasi HP Android yang Lemot

Salah satu penyebabnya adalah penggunaan RAM yang tinggi, terutama ketika banyak aplikasi berjalan di latar belakang atau kapasitas RAM HP kamu terbatas.

Namun, Anda tidak perlu buru-buru mengganti HP atau menginstal aplikasi tambahan untuk mengatasinya. Ada beberapa cara mengurangi penggunaan RAM di HP Android yang bisa dicoba, mulai dari mengatur aplikasi yang berjalan di latar belakang hingga memanfaatkan fitur bawaan Android.

Berikut tujuh cara yang bisa Anda lakukan agar performa HP tetap optimal!

1. Tutup Aplikasi yang Tidak Digunakan Aplikasi yang berjalan di latar belakang dapat menggunakan RAM meskipun Anda sedang tidak membukanya. Jika terlalu banyak aplikasi aktif secara bersamaan, HP bisa terasa lebih lambat, terutama pada perangkat dengan kapasitas RAM terbatas.

Untuk mengatasinya, buka menu aplikasi terbaru atau Recent Apps, lalu tutup aplikasi yang memang tidak sedang kamu gunakan.

Meski begitu, Anda tidak perlu terus-menerus menutup semua aplikasi karena Android sudah memiliki sistem pengelolaan RAM sendiri. Fokuslah pada aplikasi yang tidak diperlukan atau mengalami gangguan.

2. Hapus Aplikasi yang Jarang Digunakan Beberapa aplikasi dapat menjalankan layanan latar belakang, sinkronisasi otomatis, atau proses notifikasi meskipun jarang dibuka. Jika aplikasi semacam ini terlalu banyak, penggunaan sumber daya HP bisa meningkat.

Coba periksa aplikasi yang terpasang dan hapus aplikasi yang sudah tidak kamu perlukan. Anda bisa membuka Pengaturan > Aplikasi, memilih aplikasi yang ingin dihapus, lalu menekan Uninstall. Nama menu mungkin berbeda tergantung merek HP dan versi Android yang kamu gunakan.

3. Batasi Aktivitas Aplikasi di Latar Belakang Aplikasi tertentu tetap bekerja di latar belakang untuk memperbarui informasi atau menyinkronkan data. Anda bisa membatasi aktivitas tersebut pada aplikasi yang tidak perlu selalu aktif agar penggunaan sumber daya perangkat lebih terkendali.

Periksa pengaturan aplikasi melalui menu Pengaturan di HP. Jika tersedia, gunakan opsi pembatasan aktivitas latar belakang untuk aplikasi yang tidak penting. Namun, berhati-hatilah saat menerapkan pengaturan ini karena notifikasi pesan atau pembaruan dari aplikasi tertentu bisa terlambat masuk.

4. Nonaktifkan Aplikasi Bawaan yang Tidak Diperlukan HP Android biasanya dilengkapi sejumlah aplikasi bawaan dari produsen. Sebagian mungkin tidak pernah kamu gunakan, tetapi beberapa aplikasi tertentu masih dapat menjalankan proses di latar belakang.

Buka Pengaturan > Aplikasi, lalu periksa aplikasi bawaan yang tersedia. Jika ada aplikasi yang tidak dibutuhkan dan sistem mengizinkannya, Anda bisa memilih opsi Disable atau nonaktifkan. Hindari menonaktifkan aplikasi sistem yang tidak kamu kenali karena tindakan tersebut berpotensi mengganggu fungsi HP.

5. Kurangi Penggunaan Widget dan Aplikasi yang Terlalu Aktif Widget cuaca, berita, kalender, dan informasi lainnya memang memudahkan kamu mengakses informasi dari layar utama. Namun, widget tertentu perlu memperbarui data secara berkala sehingga dapat menggunakan sumber daya tambahan.