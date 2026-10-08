HP Android Mulai Lemot? 8 Pengaturan Ini Bisa Kamu Ubah Biar Kembali Ngebut

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)

JawaPos.com - HP Android yang mulai terasa lambat tidak selalu berarti kamu harus segera menggantinya dengan perangkat baru. Dalam beberapa kondisi, performa HP yang menurun bisa dipengaruhi oleh pengaturan yang digunakan sehari-hari.

Mengubah beberapa pengaturan bawaan Android bisa menjadi langkah sederhana untuk membuat perangkat terasa lebih ringan.

Terlebih jika HP sudah digunakan cukup lama, jumlah aplikasi dan data yang tersimpan semakin banyak, serta kemampuan perangkat sudah tidak secepat saat pertama kali digunakan.

Sebelum memutuskan membeli HP baru, kamu bisa mencoba beberapa pengaturan berikut untuk membantu mengurangi beban kerja perangkat!

1. Kurangi Animasi di Sistem

Animasi ketika membuka aplikasi, berpindah menu, atau kembali ke halaman sebelumnya memang membuat tampilan Android terasa lebih halus. Namun, pada HP dengan spesifikasi terbatas, berbagai efek tersebut juga membutuhkan sumber daya perangkat.

Kamu bisa mengurangi durasi animasi melalui Developer Options. Cari pengaturan seperti Window animation scale, Transition animation scale, dan Animator duration scale, kemudian turunkan nilainya. Pada sejumlah perangkat, opsi ini dapat membuat perpindahan menu terasa lebih cepat dan responsif.

2. Batasi Aplikasi yang Berjalan di Latar Belakang

Tidak semua aplikasi perlu terus aktif ketika kamu sedang menggunakan HP. Beberapa aplikasi tetap menjalankan proses di latar belakang untuk melakukan sinkronisasi, memberikan notifikasi, atau menjalankan fungsi tertentu.

Jika terlalu banyak aplikasi melakukan aktivitas tersebut, penggunaan RAM dan baterai bisa meningkat. Kamu bisa mengecek pengaturan baterai atau penggunaan aplikasi di HP untuk membatasi aktivitas latar belakang pada aplikasi yang memang tidak terlalu penting.

3. Matikan Sinkronisasi yang Tidak Diperlukan

Fitur sinkronisasi memungkinkan aplikasi terus memperbarui data secara otomatis. Fitur ini memang berguna, tetapi tidak semua akun atau layanan harus selalu melakukan sinkronisasi setiap saat.

Periksa akun dan layanan yang tersambung ke HP kamu. Jika ada sinkronisasi yang tidak pernah digunakan, kamu bisa menonaktifkannya. Dengan begitu, perangkat tidak perlu terus melakukan proses pembaruan data untuk layanan yang sebenarnya tidak kamu perlukan.