Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Kamis, 8 Oktober 2026 | 19.15 WIB

HP Android Mulai Lemot? 8 Pengaturan Ini Bisa Kamu Ubah Biar Kembali Ngebut

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)

JawaPos.com - HP Android yang mulai terasa lambat tidak selalu berarti kamu harus segera menggantinya dengan perangkat baru. Dalam beberapa kondisi, performa HP yang menurun bisa dipengaruhi oleh pengaturan yang digunakan sehari-hari. 

Mengubah beberapa pengaturan bawaan Android bisa menjadi langkah sederhana untuk membuat perangkat terasa lebih ringan.

Terlebih jika HP sudah digunakan cukup lama, jumlah aplikasi dan data yang tersimpan semakin banyak, serta kemampuan perangkat sudah tidak secepat saat pertama kali digunakan. 

Sebelum memutuskan membeli HP baru, kamu bisa mencoba beberapa pengaturan berikut untuk membantu mengurangi beban kerja perangkat!

1. Kurangi Animasi di Sistem

Animasi ketika membuka aplikasi, berpindah menu, atau kembali ke halaman sebelumnya memang membuat tampilan Android terasa lebih halus. Namun, pada HP dengan spesifikasi terbatas, berbagai efek tersebut juga membutuhkan sumber daya perangkat.

Kamu bisa mengurangi durasi animasi melalui Developer Options. Cari pengaturan seperti Window animation scale, Transition animation scale, dan Animator duration scale, kemudian turunkan nilainya. Pada sejumlah perangkat, opsi ini dapat membuat perpindahan menu terasa lebih cepat dan responsif.

2. Batasi Aplikasi yang Berjalan di Latar Belakang

Tidak semua aplikasi perlu terus aktif ketika kamu sedang menggunakan HP. Beberapa aplikasi tetap menjalankan proses di latar belakang untuk melakukan sinkronisasi, memberikan notifikasi, atau menjalankan fungsi tertentu.

Jika terlalu banyak aplikasi melakukan aktivitas tersebut, penggunaan RAM dan baterai bisa meningkat. Kamu bisa mengecek pengaturan baterai atau penggunaan aplikasi di HP untuk membatasi aktivitas latar belakang pada aplikasi yang memang tidak terlalu penting.

3. Matikan Sinkronisasi yang Tidak Diperlukan

Fitur sinkronisasi memungkinkan aplikasi terus memperbarui data secara otomatis. Fitur ini memang berguna, tetapi tidak semua akun atau layanan harus selalu melakukan sinkronisasi setiap saat.

Periksa akun dan layanan yang tersambung ke HP kamu. Jika ada sinkronisasi yang tidak pernah digunakan, kamu bisa menonaktifkannya. Dengan begitu, perangkat tidak perlu terus melakukan proses pembaruan data untuk layanan yang sebenarnya tidak kamu perlukan.

4. Kurangi Widget di Layar Utama

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Pengaturan Android yang Bisa Bikin HP Lebih Ngebut dan Baterai Awet - Image
Gadget

8 Pengaturan Android yang Bisa Bikin HP Lebih Ngebut dan Baterai Awet

Selasa, 21 Juli 2026 | 13.14 WIB

HP Android Makin Lemot? Jangan Buru-Buru Ganti Baru, Coba 5 Cara Ini - Image
Gadget

HP Android Makin Lemot? Jangan Buru-Buru Ganti Baru, Coba 5 Cara Ini

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 19.34 WIB

7 Cara Bikin Performa HP Android yang Lemot Bisa Ngebut Lagi Tanpa Perlu Root - Image
Gadget

7 Cara Bikin Performa HP Android yang Lemot Bisa Ngebut Lagi Tanpa Perlu Root

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.33 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore