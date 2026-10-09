Yamaha XMAX Bergaya Robot Raih Juara 1 CustoMAXi Yamaha 2026

Yamaha XMAX milik Rizky Bayu Pradana atau Bayu, yang tampil dengan konsep robotik futuristis. (Istimewa)
JawaPos.com – Kreativitas modifikasi skutik MAXi Yamaha kembali terlihat dalam ajang CustoMAXi Yamaha 2026 di Bandung.
Salah satu karya yang mencuri perhatian adalah Yamaha XMax milik Rizky Bayu Pradana atau Bayu, yang tampil dengan konsep robotik futuristis.
Konsep tersebut tidak hanya diterapkan pada tampilan. Bayu juga melakukan ubahan pada sistem pencahayaan, rangka, elektronik, suspensi, hingga mesin.
Hasilnya, XMax tersebut berhasil meraih enam penghargaan, termasuk Juara 1 SuperMAXi – XMax.
Sebelumnya, Bayu mengikuti CustoMAXi Yamaha 2025 di kategori StreetMAXi. Tahun ini, ia membawa XMax miliknya ke kelas SuperMAXi dengan konsep yang lebih ekstrem.
“Saya pilih XMax karena memang suka touring. Awalnya hanya ganti beberapa parts ringan, tapi lama-kelamaan jadi candu dan semakin suka modifikasi hingga akhirnya menjadi hobi,” ujar Bayu.
Konsep robotik terlihat dari penggunaan body kit custom pada sejumlah bagian, terutama area belakang dan rangka depan. Ubahan tersebut membentuk siluet yang lebih agresif dan menyerupai struktur tubuh robot.
Karakter tersebut diperkuat melalui permainan warna, grafis, serta panel custom. Beberapa bagian rangka juga menggunakan material aluminium dan titanium.
Bagian lampu menjadi salah satu daya tarik utama. Sistem pencahayaan XMax menggunakan bi-LED dengan desain menyerupai mata robot.
Lampu tersebut juga dapat berkedip sehingga memberikan kesan seolah-olah motor memiliki ekspresi.
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