Bingung Pakai Electric Shifter Mitsubishi Xforce HEV? Begini Cara yang Benar

JawaPos.com - Bagi sebagian pengemudi, electric shifter pada Mitsubishi New Xforce HEV mungkin terasa asing karena berbeda dari tuas transmisi konvensional. Padahal, cara mengoperasikannya cukup sederhana.

Pengemudi hanya perlu memahami fungsi posisi P, R, N, D, dan B agar tidak salah saat berkendara maupun parkir.

Kehadiran teknologi elektrifikasi pada Mitsubishi New Xforce HEV tidak hanya berkaitan dengan sistem penggeraknya. SUV hybrid ini juga menggunakan electric shifter, sistem pemindah posisi transmisi yang bekerja secara elektronik.

Bagi pengemudi yang terbiasa menggunakan tuas transmisi konvensional, electric shifter mungkin terasa berbeda pada awalnya. Namun, setelah memahami fungsi setiap posisi, pengoperasiannya cukup sederhana.

Electric shifter memungkinkan pengemudi memilih posisi P, R, N, D, dan B melalui kontrol elektronik. Berikut cara menggunakan masing-masing posisi pada Mitsubishi New Xforce HEV.

1. D untuk Berkendara Maju

Posisi D (Drive) digunakan saat kendaraan akan berjalan maju. Untuk memilih D, geser electric shifter ke arah belakang sebanyak dua step hingga indikator D muncul pada panel instrumen.

2. B untuk Pengereman Regeneratif

Posisi B (Regenerative Brake) memberikan efek deselerasi yang lebih kuat ketika pengemudi mengurangi kecepatan. Mode ini juga membantu proses regenerasi energi untuk mengisi kembali baterai.