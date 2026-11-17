JawaPos.com - BYD Motor Indonesia dan PT Pertamina Patra Niaga resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjajaki penerapan teknologi FLASH Charging BYD di Indonesia.

Kolaborasi tersebut akan memanfaatkan jaringan Green Energy Station (GES) milik Pertamina. Kedua perusahaan tersebut juga akan menjajaki integrasi teknologi dan melakukan uji coba perangkat FLASH Charging beserta fasilitas pendukungnya.

President Director BYD Indonesia Eagle Zhao mengatakan, sejak memasuki pasar kendaraan penumpang Indonesia pada Januari 2024, BYD dan DENZA telah mendapatkan kepercayaan dari 123.000 pelanggan.

"Kepercayaan ini semakin mendorong kami untuk tumbuh dan memberikan kontribusi jangka panjang bagi pasar Indonesia," ujar Eagle Zhao.

Dia berharap teknologi FLASH Charging BYD dapat terintegrasi dengan jaringan stasiun pengisian energi Pertamina.

"Melalui penjajakan integrasi teknologi dan uji coba bersama, kami ingin mengeksplorasi solusi pengisian daya yang lebih efisien dan praktis," katanya.

Direktur PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono menyebut kerja sama tersebut menjadi langkah awal pengembangan teknologi pengisian daya kendaraan listrik melalui proyek percontohan atau pilot project.

"Ke depan, kami berharap inisiatif ini dapat terus dikembangkan dan diperluas ke lebih banyak lokasi," kata Agung.

Menurut dia, jaringan Green Energy Station yang telah dimiliki Pertamina berpotensi menjadi lokasi pengembangan teknologi pengisian daya tersebut.

"Kehadiran teknologi Flash Charging diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi GES dan meningkatkan pengalaman pelanggan," ujarnya.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Head of Flash Charging BYD Indonesia Ubaedilah dan Vice President PT Pertamina Patra Niaga Edith Indra Triyadi. Prosesi tersebut disaksikan Agung Wicaksono dan President Director BYD Indonesia Eagle Zhao.