Duta Muda BPJS, Pelajar Penggerak Literasi JKN

JawaPos.com - Pelibatan generasi muda menjadi salah satu strategi BPJS Kesehatan untuk memperluas jangkauan edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui program Duta Muda, BPJS Kesehatan telah menetapkan Duta Muda terbaik tingkat nasional tahun 2026. Melalui program ini, generasi muda dinilai mampu menghadirkan gagasan dan pendekatan kreatif dalam meningkatkan literasi JKN di masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan generasi muda memiliki potensi besar dalam menyebarluaskan informasi JKN. Kedekatan mereka dengan perkembangan teknologi digital menjadi peluang untuk menghadirkan komunikasi yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak edukasi JKN di lingkungannya masing-masing. Kami ingin memberikan ruang untuk menyebarluaskan informasi JKN dengan pendekatan yang kreatif, inovatif, dan relevan dengan karakter generasi muda. Kami berharap mereka tidak hanya mengenal Program JKN, tetapi juga mampu mengajak lingkungan sekitarnya memahami pentingnya perlindungan kesehatan,” ujar Pujo, Kamis (12/11).

Antusiasme terhadap program Duta Muda BPJS Kesehatan juga terlihat dari jumlah pendaftar yang terus meningkat. Tahun ini, tercatat sebanyak 1.889 pelajar mendaftar dari seluruh wilayah Indonesia, meningkat dari tahun 2025 yang tercatat 1.472 pendaftar.

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Peningkatan ini menunjukkan bukan hanya ingin terlibat dalam penyebarluasan informasi JKN, namun banyak generasi muda yang semakin menyadari pentingnya Program JKN dan ingin mengajak masyarakat di sekitarnya untuk lebih memahami manfaat JKN.

Dari proses tersebut, terdapat 126 Duta Muda BPJS Kesehatan terpilih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebaran tersebut menjadi kekuatan untuk memperluas jangkauan edukasi JKN hingga ke tingkat daerah. Masing-masing Duta Muda diharapkan memiliki strategi dan pendekatan komunikasi tersendiri dalam menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan BPJS Kesehatan untuk menyebarluaskan informasi JKN.

Untuk itu, lanjut Pujo, diperlukan pembinaan dan penguatan secara berkelanjutan agar mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap informasi dan kebijakan JKN, sekaligus mampu menyampaikannya dengan cara yang kreatif sesuai karakteristik audiens masing-masing.

“Yang terpenting bukan hanya bagaimana mereka terpilih sebagai Duta Muda terbaik, tetapi bagaimana mereka dapat menjalankan peran tersebut secara berkelanjutan. Kami berharap para Duta Muda mampu mengedukasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus menjadi penghubung informasi JKN di lingkungan sekitarnya,” ujar Pujo.

Dengan keterlibatan Duta Muda, Pujo berharap penyebaran informasi tidak hanya mengandalkan kanal komunikasi resmi BPJS Kesehatan, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan komunikasi antarteman sebaya.

Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kemendikdasmen, Abdullah Faqih menyebut pendidikan, kesehatan, dan penguatan karakter memiliki keterkaitan erat dalam mempersiapkan generasi masa depan Indonesia. Generasi yang ingin dibangun bukan hanya sehat dan cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter serta keterampilan sosial yang baik.

"Kesehatan menjadi fondasi agar anak dapat belajar dan tumbuh optimal, sementara kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi," jelas Faqih.



Di sisi lain, Faqih juga mengapresasi upaya BPJS Kesehatan yang telah menghadirkan Program Duta Muda untuk membantu pemerintah dalam menciptakan generasi emas. Ia mengajak para Duta Muda untuk tidak berhenti pada pencapaian sebagai pemenang kompetisi, tetapi mulai mengambil peran sebagai penggerak perubahan di lingkungannya masing-masing.

Ia mengajak para Duta Muda untuk mulai menjadi teladan dari diri sendiri, mengajak teman sebaya melalui kreativitas dan kemampuan komunikasi yang dimiliki, serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai inisiatif dan proyek sederhana yang bermanfaat.

"Kompetisi berakhir hari ini, tetapi kepemimpinan dimulai esok. Jadilah generasi yang bukan hanya sehat dan cerdas, tetapi juga mampu menggerakkan orang lain untuk hidup lebih sehat," pesannya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Chaca Annisa mengapresiasi keterlibatan generasi muda, khususnya para pelajar, yang turut mengambil peran sebagai duta dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintah. Menurutnya, generasi muda memiliki posisi strategis sebagai penggerak komunikasi di lingkungan sebayanya. Terlebih, komitmen untuk mengedepankan komunikasi yang inklusif menjadi nilai penting agar informasi mengenai program-program Presiden dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Anak-anak muda, khususnya para pelajar, memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak sekaligus penyambung informasi di tengah masyarakat. Kami mengapresiasi semangat mereka yang tetap memegang prinsip komunikasi inklusif, bukan eksklusif. Dengan kreativitas dan jejaring yang dimiliki, generasi muda dapat turut memastikan informasi mengenai program pemerintah tersampaikan secara benar, luas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Direktur Kerja Sama dan Kemitraan Badan Gizi Nasional, Suwatin mengaku bangga melihat keterlibatan anak-anak muda yang telah memahami dan menjadikan Program MBG sebagai bagian dari inisiatif mereka. Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga mendorong kolaborasi yang mampu menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, ia berharap hal ini dapat menjadi ikhtiar bersama untuk mendorong semakin banyak anak muda berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan positif serta mengambil peran dalam menyebarluaskan informasi yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat.

Adapun nama-nama finalis Duta Muda BPJS Kesehatan Tahun 2026 yaitu Nurjihan Syahira Ginting dari SMA Negeri 2 Kisaran, Diana Earlene Ghazwani dari SMA Negeri 4 Padang, Cindy Valencia dari SMA Ignatius Global School Palembang, Clara Chinara dari SMA Tarakanita Citra Raya, Afra Nayla Sakhi dari SMA Negeri 2 Cirebon, Joana Zoe Gracia dari SMA Negeri 3 Yogyakarta, Keisha Arethabell Santoso dari SMA Negeri 1 Pasuruan, Akhmad Maulana Ishaq dari SMA Negeri 1 Muara Teweh, Naila Kamila dari SMA Islam Athirah 1 Makassar, Janitra Ayu Padmarini dari SMA Negeri 3 Kota Palu, Lusia Catrin Cintya Beka dari SMA Katolik Syuradikara Ende, Nayza Putri Amas dari SMA Negeri 1 Manokwari.

Berikut nama pemenang Duta Muda BPJS Kesehatan Tahun 2026: