Inisiator Program 'ABRI Masuk Desa' M Jusuf Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional

JawaPos.com - Tokoh penting militer Indonesia yang mencetuskan program ikonik seperti ABRI Masuk Desa dan TNI Manunggal Membangun Desa, Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11).

Penganugerahan gelar pahlawan nasional itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada ahli waris Jenderal M. Jusuf pada Hari Pahlawan yang diperingati pada tanggal 10 November.

Penetapan M. Jusuf sebagai pahlawan nasional tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93 TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional bersama 18 tokoh dan pejuang lainnya.

Selepas prosesi upacara, keponakan almarhum Jenderal M. Jusuf, Andi Herri Iskandar, yang mewakili keluarga, mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas perhatian yang diberikan oleh negara dan pemerintah terhadap pengabdian M. Jusuf.

"Kami keluarga itu sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah, dan ini kan secara berjenjang ya, mulai dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengusulkan," kata Andi Herri setelah upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Badan Komunikasi Pemerintah RI, dikutip Selasa (10/11).

Andi juga mengungkap Presiden Prabowo menyampaikan dirinya mengidolakan Jenderal M. Jusuf. "Tadi Pak Prabowo itu secara khusus mengatakan bahwa secara pribadi ini (Jenderal M. Jusuf, red.) adalah pimpinan Beliau dulu, idola Beliau, pahlawan Beliau," ujar Andi menyampaikan kembali pernyataan Presiden Prabowo kepada keluarga mengenai mendiang Jenderal M. Jusuf.

Tidak hanya Andi Herri, keponakan M. Jusuf lainnya, Andi Yorry Karebet juga mengucapkan terima kasih atas penghormatan yang diberikan oleh negara dan pemerintah kepada Jenderal M. Jusuf.

"Saya sebagai cucu tentu sangat berterima kasih ya atas pemerintah yang memperhatikan para tokoh yang kemudian ada beberapa yang dianggap jadi pahlawan nasional. Tentu kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi," kata Andi Yorry.

Jenderal M. Jusuf lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 Juni 1928. Ia lahir dengan nama lengkap Andi Muhammad Jusuf Amier. Namun, Jenderal M. Jusuf memilih menanggalkan nama "Andi" yang diketahui merupakan gelar untuk keturunan bangsawan bagi orang Bugis dan Makassar.