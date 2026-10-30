Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Jumat, 30 Oktober 2026 | 13.36 WIB

Kemensos Dukung Wartawan Udin Dapat Gelar Pahlawan Nasional, TP2GD Lakukan Kajian

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Prioyono (tengah) secara membuka peresmian Sekolah Rakyat (Istimewa) - Image

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Prioyono (tengah) secara membuka peresmian Sekolah Rakyat (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Sosial memberikan dukungan penuh terhadap usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Fuad Muhammad Syafruddin atau yang akrab dikenal sebagai Udin. Jurnalis harian Bernas tersebut meninggal karena sikap kritisnya terhadap dugaan penyimpangan kekuasaan ketika pemilihan Bupati Bantul di akhir 1990-an.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam Seminar Nasional Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diikuti secara daring dari Jakarta pada Kamis (29/10).

Menurut Agus Jabo, dedikasi dan pengorbanan Udin dalam menyuarakan kebenaran lewat karya jurnalistik merupakan tonggak penting bagi kebebasan pers di Tanah Air. Kontribusi tersebut dinilai layak mendapat penghormatan tertinggi dari negara.

"Saya mendukung siapa pun yang sudah berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia," ujar Agus Jabo dalam keterangannya.

Ia juga menambahkan, selain pengusulan gelar pahlawan, negara dapat memberikan bentuk penghargaan lain. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah mengabadikan nama Udin sebagai nama jalan atau gedung publik sebagai simbol pengingat sejarah perjuangan pers.

Tahapan dan Prosedur Pengusulan Resmi

Meski memberikan lampu hijau, Kemensos mengingatkan bahwa proses penganugerahan gelar Pahlawan Nasional harus melalui mekanisme hukum yang ketat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Agus Jabo memaparkan tiga aspek utama yang wajib dipenuhi, yakni aspek personal, administrasi, serta prosedural. PWI selaku pihak pengusul diarahkan untuk memulai proses dari tingkat daerah melalui Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pemkab nantinya akan membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) guna mengkaji rekam jejak, riwayat hidup, serta bukti-bukti otentik berupa buku dan kliping pemberitaan.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore