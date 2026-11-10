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Penulis: Ryandi Zahdomo
Selasa, 10 November 2026 | 18.16 WIB

Usulan Jakarta Dikabulkan: Ali Sadikin Hingga Hoegeng Resmi Pahlawan Nasional

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai usai meninjau normalisasi Kali Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai usai meninjau normalisasi Kali Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tiga tokoh besar yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta yakni Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santoso, dan Sutan Takdir Alisjahbana.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rasa syukur serta terima kasih atas dikabulkannya usulan daerah terhadap ketiga figur yang dinilai berjasa besar bagi pembangunan ibu kota dan bangsa.

"Ketiga nama tersebut direkomendasikan dan diusulkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Alhamdulillah, kami menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang mengabulkan usulan tersebut,” ujar Gubernur Pramono usai Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/11).

Rekam Jejak dan Kontribusi Tiga Tokoh Baru Pahlawan Nasional

Ketiga tokoh yang ditetapkan memiliki peran krusial pada bidang kepemimpinan, penegakan hukum, hingga kebudayaan.

Ali Sadikin meletakkan fondasi modernisasi Jakarta selama dua periode kepemimpinannya sebagai gubernur.

Sementara itu, Hoegeng Iman Santoso menjadi simbol abadi integritas dan kejujuran di tubuh kepolisian.

Adapun Sutan Takdir Alisjahbana (STA) memegang peran sentral sebagai sastrawan dan pemikir yang membentuk arah kebudayaan serta bahasa Indonesia.

"Menurut saya, ketiga nama yang disetujui dan ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi Pahlawan Nasional atas usulan Jakarta sangat pantas untuk itu," tegas Pramono.

Ia menekankan bahwa tugas generasi penerus adalah melanjutkan semangat perjuangan para tokoh tersebut lewat aksi nyata.

Editor: Bintang Pradewo
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