Antisipasi Musim Hujan, BNPB Bakal Tambah Stok Perlengkapan Darurat

JawaPos.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bakal menambah sejumlah perlengkapan darurat untuk mengantisipasi potensi bencana di musim hujan.

Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin (9/11) malam di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Presiden memberikan arahan untuk memperbanyak (perlengkapan) seperti velbed, tenda, genset, dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi bencana di wilayah Indonesia," kata Kristomei saat jumpa pers di kantor presiden, sebagaimana dilansir dari Antara.

Termasuk di dalamnya, perahu karet, tenda, selimut, water purifier, dan perlengkapan darurat lain yang terkait mitigasi bencana hidrometeorologi.

Menurut dia, perintah presiden itu disampaikan untuk mengantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi selama musim hujan.

Secara keseluruhan, ada dua agenda yang dibahas dalam ratas yang juga diikuti sejumlah menteri dan kepala Lembaga itu.

Yaitu evaluasi kinerja Satgas PRR Pascabencana Sumatra, serta antisipasi dan mitigasi bencana di beberapa daerah menjelang puncak musim hujan.

Dalam rapat tersebut, Kristomei menjelaskan soal kesiapsiagaan seluruh unsur BNPB, termasuk sejumlah alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak bencana banjir selama musim hujan.

Dia juga melaporkan status kebencanaan dan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB di beberapa daerah, termasuk Sumatra.